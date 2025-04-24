我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

鴻海集團跨航太領域 購富蘭登51%股權 整合關鍵技術 擴大晶圓版圖

記者尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎23日宣布，董事會決議以每股新台幣138元、總交易金額新台幣20.05億餘元（約6164萬美元），收購富蘭登科技股份有限公司（富蘭登）51%股權，並取得董事會過半席次，取得實質控制權。

公司預期，此舉可望擴大半導體事業垂直整合版圖、拓展客戶群並跨足航太領域，看好三大綜效，有助於降低對單一客戶的依賴，同時切入航太等高附加價值產業，並整合關鍵技術。

富蘭登成立於1994年，實收資本額新台幣2.85億元（約876萬美元），專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。

2024年全年營收約新台幣10億元（約3074萬美元），主要客戶為國內外晶圓製造廠。富蘭登長期深耕半導體維修領域，成功切入先進製程產線。

京鼎表示，此次交易將以京鼎帳上現金支應。交割完成後，富蘭登將成為京鼎控制之子公司。雙方將透過此次合作整合資源。

京鼎預期，該交易最快今年第2、3季完成交割，屆時富蘭登將納為子公司，並認列營收。

京鼎表示，透過此次收購案，將有助於布局多元客戶，強化營運動能，拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

此外，拓展多元產品，藉此切入高附加價值業務，京鼎預期，結合富蘭登在航太維修領域的技術優勢，切入航太等高附加價值產業，藉由技術互補拓展業務布局，擴大成長動能。

另一方面，也可整合關鍵技術，強化製造整合能力，京鼎預計，富蘭登專精於機電技術，京鼎則具備機構製造優勢，雙方技術互補。透過整合，提升半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。此次收購案將鞏固京鼎在半導體設備產業的領先地位，並拓展至航太新領域，展現多元客戶、產品與長期經營決心，同時強化營運韌性。

航太 鴻海

上一則

上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

下一則

BMW、本田 導入DeepSeek技術 強化與本土合作推進智能化

延伸閱讀

關稅戰波及他國…中國要求韓企 停向美出口稀土製品

關稅戰波及他國…中國要求韓企 停向美出口稀土製品
英特爾傳本周狠裁員逾20% 執行長陳立武首波大力整頓

英特爾傳本周狠裁員逾20% 執行長陳立武首波大力整頓
台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長
意法、英諾賽科簽戰略協議 搶攻氮化鎵晶圓製造

意法、英諾賽科簽戰略協議 搶攻氮化鎵晶圓製造

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光