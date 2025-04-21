美中關稅戰 台灣光通訊廠迎來轉單

全球光通訊大國美國與中國大陸大打關稅 戰，業界預期，美國與大陸為避開彼此互課的高關稅，將大量釋出光通訊模組委外訂單給台廠，眾達-KY、創威、華星光等光通訊廠有糖吃；聯亞 、聯鈞及環宇-KY等上游磊晶、封裝業者訂單量也會同步增加。

台灣光通訊相關業者各擁利基，迎接美中兩地大廠訂單，其中，聯亞、聯鈞掌握全球光通訊龍頭、陸商中際旭創代工大單；眾達、華星光則分別與博通、邁威爾等美企在光通訊領域合作；環宇則有「美國製造」優勢。

美國對大陸課徵145%高關稅，大陸以125%關稅回擊反制，關稅之戰持續延燒。大陸為全球最大光通訊模組供應地，前十大模組廠中，陸企就占七席，以中際旭創稱冠、並且是全球光通訊模組龍頭廠，華為則是全球第三大廠，隨著美中兩國關稅戰愈演愈烈，台灣光通訊相關廠商可望喜迎轉單。

據了解，為降低美國課稅影響，中際旭創正積極展開委外代工策略，其正是聯亞、聯鈞間接客戶，且出貨比重不小，隨著中際旭創策略轉變，二家台廠有望迎來更多轉單商機。

聯亞今年以來即受惠矽光需求增加，業績明顯跳升，看好矽光產品是驅動今年營運成長關鍵動能，今年以來一直都有客戶上門尋求合作，為因應目前矽光產品需求激增，聯亞過去幾個月都積極提升產能。

環宇正逐步淡出競爭激烈的RF市場，全力轉攻光通訊領域。環宇計畫今年底前，在新竹廠架設雷射後段切割、拋光、鍍膜等製程產線，藉此出貨給光通訊模組廠，全力滿足客戶需求。

眾達在矽光共同封裝光學元件（CPO）布局如火如荼進行，獨家供應大客戶博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，並持續與博通合作開發CPO產品，今年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

華星光緊跟大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、CPO研發，加上終端客戶打入更多雲端服務供應商供應鏈 ，今年在CSP廠的滲透率會再拉升。