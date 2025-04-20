關稅戰陰霾籠罩 專家：香港今年經濟增長難達2%目標

香港恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基20日指出，美國加徵超高關稅，使中美兩國貿易差不多完全停頓，同時影響香港出口表現，預料香港今年經濟增長未必能達到港府預測的2%目標。（新華社）

美中關稅 戰未見消停之勢，香港 恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基20日指出，美國加徵超高關稅，使中美兩國貿易差不多完全停頓，同時影響香港出口表現，並預料香港今年經濟增長未必能達到港府 預測的2%目標，前景不算樂觀。至於大陸能否順利維持全年5%經濟增長目標，梁兆基則認為「有很大問號」。

港媒《信報》指出，梁兆基20日在香港接受電台節目訪問表示，過去香港企業積極開拓新市場，美國市場在香港轉口占比減低至僅占約6%，相信即使關稅令香港出口下跌，情況不會如新冠疫情時的差；關稅措施的實施時間若短期內有結論，或可減少對香港下半年的影響。

梁兆基稱，部分中小企仍依靠傳統美國市場，關稅措施將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊，風險相當高，企業要開拓其他市場穩定銷售額，希望港府和商界提供協助。而近期美國訂單突然中斷，會造成企業的短期資金緊張，銀行會盡量因應還款能力提供協助，包括透過不同貿易融資或貸款方案，打開其他市場，以抵銷美國的訂單。

而在關稅影響下，梁兆基預期，全球經濟會面對較長遠的困難時期，因措施會在短時間破壞國際產業供應鏈，長遠或令國際產業碎片化，營運成本上升，經濟效益大降，抑壓全球需求。關稅亦會令美國的物料和產品供應現斷層，未來將出現高通膨和中小企倒閉潮，動搖投資者對美國前景的信心，美股亦罕有出現下跌，資金若不斷外流，相關做法是損人害己。

同時，梁兆基提到，關稅下，港股難免短期波動，但不用太悲觀，在港上市企業有一定經濟實力，當中的中資企業增長能力強，本港市場對國際基金仍有吸引力。而香港應維持現經濟政策方向，以不變應萬變，政府或商界可協助中小企與美國以外市場建立聯繫網絡，並協助外資企業透過香港平台開發大陸市場；美股有資金撤出，香港或能因此得利，只要維持自由港承諾，就能增加外商信心。

此外，香港網路媒體指，談到大陸今年經濟增長目標能否順利「保5」，梁兆基稱，關稅貿易戰持續對大陸壓力相當大，大量中小企直接及間接依賴美國市場。他認為，大陸有很多刺激或支持經濟的政策可以出台，以支撐經濟增長，達至全年經濟百分之5的增長，不過實際影響仍有待觀察。

美國總統川普4月向全球拋出「關稅核彈」，美中兩國之後不斷互加關稅。美國上周宣布，由於大陸對美國採取關稅報復措施，大陸對美國出口商品如今將面對高達245%的關稅。