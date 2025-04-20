中國2025首季31省「人均可支配收入」 上海11.4萬居冠

中國國家統計局近日公布2025年第1季居民人均可支配所得，數據顯示，上海以人民幣2萬5766元（約3500美元），位居第一。(新華社)

中國國家統計局近日公布2025年第1季居民人均可支配所得，數據顯示，上海以人民幣2萬5766元（約3500美元），位居第一。中國今年首季，中國31省人均可支配所得為1萬2179元(約1600美元)。

據第一財經報導，中國國家統計局數據顯示，2025年第1季，全中國居民人均可支配所得為1萬2179元，年增5.5%，扣除價格因素，實際增長5.6%。

在31個省市中，3省市的人均可支配所得超過2萬大關，分別是上海、北京和浙江。其中，上海首季居民人均可支配收入2萬5766元，北京和浙江則分別是2萬3606元、2萬2477元。

分析指出，上海和北京的城鎮化率高，新興產業、高新技術產業、現代服務業十分發達，總部經濟明顯、高薪職務多，吸引了大量人才集聚，居民的平均收入也高。

根據統計定義，「可支配收入」是指總收入扣除例如貸款 、稅金、禮金與捐款等非消費支出後，最終可用於消費的資金總和。

這份數據顯示，江蘇、天津、廣東、福建、山東、重慶和遼寧的首季居民人均可支配收入分名列4到10位。此外，內蒙古、安徽、湖南、湖北、四川的首季居民人均可支配收入也超過萬元大關。

進一步以城鄉分析，城鎮居民人均可支配所得1萬5887元，年增4.9%，扣除價格因素，實際成長5%；農村居民人均可支配所得7003元，年增6.2%，扣除價格因素，實際成長6.5%。

雖然今年首季，人均可支配所得為人民幣1萬2179元，且總計有15個省市跨過萬元門檻，然而只有8個省市的數字在平均之上。另在16個未達萬元的省市區中，西藏自治區的人均可支配所得最低，為6029元。