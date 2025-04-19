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中國Q1智慧手機出貨 小米稱冠 華為、OPPO緊追在後 蘋果唯一下滑

記者林宸誼／綜合報導
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中國第一季智慧手機出貨量，以小米市占率居首。（中新社資料照片）
中國第一季智慧手機出貨量，以小米市占率居首。（中新社資料照片）

根據研調機構（IDC）最新報告顯示，中國第1季智慧手機出貨量7160萬支，年增3.3%。其中小米以18.6%的市占率位居榜首；然而高價格的蘋果，則是唯一一家出貨量出現下滑的手機製造商。

路透報導，小米第1季出貨量1330萬支，年增39.9%，以18.6%的市占率位居榜首。華為和OPPO緊追在後，出貨量分別為1290萬支及1120萬支，分別年增10%及3.3%，市占率分別為18%和15.7%。

整體來看，第1季度小米的戰績主要得益於小米15系列手機，尤其是發表稍早的小米15、小米15 Pro，在國家補貼加持下銷量大增。vivo第1季出貨量1030萬支，年增2.3%，市占率14.4％排第四位。蘋果出貨量則為980萬支，年減9%，市占率13.7%，居第五位。這是蘋果連續第七個季度下滑。

IDC亞太區客戶設備資深分析師Will Wong表示，蘋果的高價結構阻礙了這家美國公司利用中國政府於1月推出的新補貼，而中國政府補貼曾推動了第1季的成長。中國政府對智慧型手機和其他一些消費性電子產品提供補貼，對於標價低於人民幣6000元（約821美元）的產品，消費者可獲得15%的補貼。

以iPhone 15 Pro為例，在中國市場起售價超過人民幣8000元（約1095美元），遠高於補貼條件，加上華為、小米紛紛推出定價更具競爭力的高階機種，如：小米14 Ultra、華為Mate 60 Pro，趁勢削弱蘋果對高階手機市場的壟斷地位。

然而根據 Counterpoint 每周銷售追蹤數據顯示，中國手機市場僅在春節前，出現短暫銷售高峰後就迅速回落。雖然中國政府自3月起實施補貼計畫，但未能有效刺激持續性的換機需求，市場表現仍顯疲軟。

此外，在經濟前景不確定性增加的環境下，價格誘因已不足以改變消費者保守的購買態度。中國消費者更傾向觀望未來的新產品是否能真正在體驗上帶來突破，尤其是AI功能的應用，而非僅因補貼而提前換機。

小米 華為 智慧型手機

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