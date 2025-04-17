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產能搶手 台積電亞利桑納廠4奈米晶片代工價格 傳漲價3成

記者鐘惠玲／綜合報導
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台積電美國亞利桑納州新廠成為各大晶片廠落實「美國製造」關鍵夥伴，市場傳出，由於產能搶手並反映成本，台積電醞釀調漲美國新廠4奈米代工價格，漲幅高達三成。圖為台積電美國廠外觀。(中央社)
台積電美國亞利桑納州新廠成為各大晶片廠落實「美國製造」關鍵夥伴，市場傳出，由於產能搶手並反映成本，台積電醞釀調漲美國新廠4奈米代工價格，漲幅高達三成。圖為台積電美國廠外觀。(中央社)

台積電美國亞利桑納州新廠成為各大晶片廠落實「美國製造」關鍵夥伴，市場傳出，由於產能搶手並反映成本，台積電醞釀調漲美國新廠4奈米代工價格，漲幅高達三成。

台積電17日將舉行法說會，目前處於法說會前緘默期。針對美國新廠4奈米漲價傳聞，台積電16日不評論市場傳聞和價格問題。

外界認為，依照台積電的企業文化，並不是不會漲價，而是向來不會因為短期因素而乘機哄抬晶圓代工價格。若僅漲美國新廠報價，但台灣廠區不漲價，不太合理，預料報價議題將是今天法說會外資關注焦點之一。

法人分析，雖然台積電美國新廠漲價相關傳聞未獲證實，但已彰顯出美國新關稅政策的氛圍中，台積電美國晶圓廠產能的可貴之處。

從客戶面來看，包括輝達、超微等半導體大廠，先後都揭露其美國製造計畫，而且不約而同都需要台積電亞利桑納州廠的產能以實現其規畫。

超微執行長蘇姿丰強調，該公司第一款在台積電亞歷桑那州廠生產的產品，也就是第五代EPYC伺服器處理器，目前進展順利。另外，輝達近日也公布，其AI晶片Blackwell已於台積電亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠開始生產，並將串聯鴻海、緯創等台灣夥伴美國廠區，首度達成「AI伺服器在美製造一條龍」里程碑。

業界分析，台積電一開始前往亞利桑納州設廠時，外界大多評估在當地設廠的成本很高，而且困難不少，不過如今反而在關稅風雲未歇、強調美國製造的氛圍中，成為客戶爭相投片之處，可謂此一時也，彼一時也。

台積電日前宣布將加碼投資美國千億美元，董事長魏哲家強調，主因是美國客戶需求非常大，美國新廠今、明年生產線都滿了，後年要建的產線也已被訂，台灣生產線也不夠，擴產沒有其他理由，就是「不夠」這兩個字。

魏哲家先前也提到，該公司所有海外相關決策都是基於客戶的需求，客戶重視地理上的靈活性，以及必要的政府支持程度。同時，這也是為了最大化股東價值。

魏哲家在上一次法說會中指出，台積電亞利桑納州第一座晶圓廠已在2024年第4季進入大量生產，採用4奈米製程，其良率已與該公司位於台灣的晶圓廠相當，且預期將有順利的量產爬升過程。

憑藉台積電強大的製造能力和執行力，有信心在該廠提供與台灣晶圓廠相同水平的製造品質和可靠性。

台積電 亞利桑納州 魏哲家

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