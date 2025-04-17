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特斯拉在中國最強競爭對手 小米YU7電動車SUV計畫6月推出

記者林宸誼／綜合報導
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小米集團董事長雷軍，日前曬出在武漢大學與小米YU7的合影。(取材自微博)
小米集團董事長雷軍，日前曬出在武漢大學與小米YU7的合影。(取材自微博)

小米汽車副總裁李肖爽在社群媒體平台微博上表示，該公司將僅攜SU7和SU7 Ultra車型參加上海車展。不會在上海車展上推出的YU7電動SUV，這讓渴望一睹這款特斯拉潛在挑戰者的參觀者期待落空。

路透報導，李肖爽其中一條回覆中寫道：「別著急，到貨時它已經是最佳狀態了。」不過在上海車展開始前的幾周，一些行業部落客發表文章稱，如果YU7能夠亮相，它將成為此次展會的一大亮點。

小米集團董事長雷軍先前曾表示，計畫在6月或7月正式推出YU7，但他一直在廣受關注的微博帳戶上定期發布這款SUV的照片，該帳戶擁有超過2650 萬粉絲。

分析師表示，預計YU7將成為特斯拉最暢銷車款Model Y，在中國市場最強勁的競爭對手。

IT之家報導，根據小米汽車官方講解，小米第二款車型YU7中文命名為「小米御7」，寓意「陸地戰車，御風而行」。小米YU7目前已經開始預熱，而這款車型的爆料及高清實車圖也早已在網上流出。

小米 YU7 此前已現身工信部，提供單電機和雙電機版本。據先前爆料，YU7將提供兩種不同電池容量版本，分別為96.3 度和101.7度，續航里程最高可達820公里。

小米集團董事長雷軍，在今年2月稱在試駕小米YU7的過程中表示，「一千多公里路程補能兩次」，並稱「續航能力表現出色」。

工信部信息顯示，小米YU7長寬高分別為4999/1996/1608（1600）mm，軸距達到 3000mm，屬於中大型SUV。

動力配置上，小米YU7 採用純電驅動，提供單 / 雙電機可選。其中，雙電機四驅版車型的前後電機最大功率分別為220kW和288kW，綜合功率達到508kW（691馬力），最高車速可達 253km/h，並配備三元鋰電池；單電機後驅車型的最大功率為235kW，最高車速為240km/h，搭配磷酸鐵鋰電池。

小米在 15 年的發展歷程中大部分時間都在銷售智慧型手機、家用電器和智慧型設備，去年小米開始生產電動車，推出了SU7轎車。自12月以來，SU7轎車的月銷量已超過特斯拉Model 3。

上個月，一輛SU7發生致命事故，車輛在高級駕駛輔助系統開啟的情況下，以每小時97公里的速度撞上路邊的電線桿後起火，導致司機和另外兩名乘客死亡，該公司因此陷入爭議。

這起事故引發了大陸關於電動車安全的廣泛討論，大陸官方媒體隨後敦促汽車製造商不要過度強調智慧駕駛功能。

小米 特斯拉 SUV

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