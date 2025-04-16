中國銀行定存利率 掉到1字頭

中國多家股份制大行、中小銀行陸續調降存款利率 ，中長期限降幅在10個基點至50個基點不等。第一財經指出，目前，多數銀行的定期存款的利率普遍低於2%，宣告邁向「1字頭」。

專家認為，銀行密集調降存款利率一方面是為壓降負債端成本，緩解日益增加的息差壓力；另一方面，今年初，中國人民銀行（中國央行 ）多次提及「擇機降息 降準」，銀行下調存款利率也與宏觀政策方向相契合。

此外，多家銀行利率調降後，出現存款利率倒掛現象，部分銀行五年期存款利率不如一年期存款。

4月來，中國多地中小型銀行也對存款利率進行不同幅度的調整。有儲戶透露，「今年剛開年還有些兩點（2%）的存款利率，最近都非常少見了」，近期跑了幾家銀行，連農商行存款利率都不到2%。

平安銀行深圳某網點工作人員透露，上周存款利率剛下調過一輪，基本都低至2％以下，該行「平安存」產品的三年期定存年利率由2.05％下調至1.65％，下調40個基點。

另，浦發銀行華南某支行網點也從7日起，將某款特色定期存款三年期年利率也從2.15％降至2.05％，下調10個基點。

除股份制大行外，4月起，包括安徽新安銀行、上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行等近20家銀行也調低部分定期存款產品的利率。本輪調整多集中在三年期、五年期存款產品，調降後多數銀行存款產品的利率已低於2%。

財信證券分析師張雯婷指，人行「擇機降準降息」時間點可能將到，利率下行空間打開。面對美國向全球大徵關稅背景下，預計全球經濟下行壓力都將有所增加，中國政策保持寬鬆環境及內需對沖的必要性提升。