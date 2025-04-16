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Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

寧德Q1猛 每天賺2122萬美元 在美業務占比低 關稅戰影響不大

記者林宸誼／綜合報導
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寧德時代披露2025年第1季財報。（路透資料照片）
寧德時代披露2025年第1季財報。（路透資料照片）

動力電池巨頭寧德時代披露2025年第1季財報，營收人民幣847億元，年增6%；淨利人民幣139億元（約19億美元），年增32%。相當於日賺人民幣1.55億元（約2122萬美元）。

值得關注的是，對於美國關稅政策的影響，寧德時代在最新的投資者關係活動中稱，美國業務占公司出貨比重較小，且去年以來已經根據環境變化提前做了預案，所以有關關稅政策對業績影響較小，公司正與客戶積極協商解決方案。

澎湃新聞報導，寧德時代在第1季的電池銷量超過120吉瓦時（GWh），年增超過30%，其中儲能銷量占比接近20%。據公司披露，第1季單瓦時（Wh）毛利與2024年第4季相比有所提升；第1季淨利率為17.5%。

就投資者關注的海外市場來看，寧德時代稱，今年第1季，公司在歐洲市場動力電池銷量實現與上季相比增長。在歐洲動力電池市占從2021年的17%提升至2024年的38%，排名第一，今年以來市占仍在提升，持續拉開與第二名的差距。

寧德時代同時提到，公司德國工廠已經開始盈利。寧德時代位於德國圖林根州阿恩施塔特的工廠，是首座歐洲工廠，該工廠於2019年開工建設，投資約18億歐元，初始規劃產能14吉瓦時（GWh）。2023年初，寧德時代宣布該工廠正式投產。

截至目前，寧德時代在歐洲，已布局德國、匈牙利、西班牙三座電池工廠。

寧德時代同時提及，中東和澳洲等新興地區儲能市場快速發展，可再生能源及AI資料中心帶動的儲能需求旺盛，對於儲能電池的要求更高，公司在中東、澳洲等市場接連拿到大的儲能項目。大陸及海外市場需求旺盛，產能利用率比較飽和。

德國 澳洲 關稅

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