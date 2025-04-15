我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

人民幣貶值壓力 專家估將大於上一年度

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家預估，人民幣對美元匯率貶值壓力會大於上一年度。（路透資料照片）
專家預估，人民幣對美元匯率貶值壓力會大於上一年度。（路透資料照片）

中國人民銀行（中國央行）主管的金融時報14日於頭版刊登中國社會科學院學部委員余永定的專訪指出，今年中國出口將面臨更大挑戰，人民幣對美元匯率貶值壓力會大於上一年度。

但面對美國貿易戰，余永定認為，中國必須加速實現「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」的戰略轉變，而非訴諸人民幣貶值、增加出口補貼和出口退稅等措施。

對於近期市場十分關注，在川普「對等關稅」等政策影響下，人民幣匯率將如何變化。余永定分析，受關稅壁壘影響，今年中國出口增速可能呈現下滑態勢，但繼續維持順差應是大機率事件。2025年中國國際收支的平衡狀態，人民幣將受到升值還是貶值壓力，主要看資本和金融帳戶的變化。

中國國家外匯管理局國際收支司前司長管濤則認為，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。

據第一財經報導，管濤強調，外匯市場對於超預期的重大風險事件重新定價，引發近期人民幣快速回調，但川普新政貿易政策激進且善變，正在傷害美元國際信譽，投資者或加速逃離美元資產。此外，若美國經濟「硬著陸」，美國聯準會勢必大幅降息，美元有可能趨勢性走弱，這意味著人民幣的拐點來臨。

匯率 川普 關稅

上一則

蘋果市值重返3兆 再次超越微軟成美市值最高公司

下一則

鋁價需求成長下修 高盛調降預測

延伸閱讀

NVIDIA宣布投資美國 專家：鴻海是前車之鑑

NVIDIA宣布投資美國 專家：鴻海是前車之鑑
中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐
跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略

跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略
川普90天談妥90項關稅協議？專家送4個字 有可能再寬延

川普90天談妥90項關稅協議？專家送4個字 有可能再寬延

熱門新聞

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連