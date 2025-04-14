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Nvidia參展COMPUTEX 台鏈振奮

記者黃淑惠、彭慧明、鐘惠玲/台北報導
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Nvidia(輝達，又翻譯英偉達)前進COMPUTEX擴大展出，供應鏈振奮。輝達將擴大在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展出，今年將使用60個攤位，是近年來展出規模最大的一次；此外，今年重返展場較具指標性的有亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS），同受矚目。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日至5月23日在南港展覽館 1、2 館登場，在今年台北國際電腦展前，輝達執行長黃仁勳於稍早GTC大會端出矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，CPO躍居本屆GTC最大亮點。業內預期，輝達日前在GTC大會上，已公布接下來將推出的Blackwell Ultra晶片，在COMPUTEX上是否會有更多概念呈現，也受到市場關注。

根據知情人士指出，輝達去年雖有報名參展，但僅在展館內用一個「形象」攤位，而主要活動是租漢來的會議室辦AI Summit，並未展覽相關產品與技術。今年，輝達在展館內「創新與新創展區」（InnoVEX）使用60個攤位，位於南港二館的4樓，不僅重返展覽且規模擴大不少，預期將有許多亮點技術釋出。

業界盤點黃仁勳點名的輝達CPO台、美、日、中等地夥伴後發現，IET-KY、訊芯-KY、富鼎、全新與穩懋是黃仁勳「沒說出口的多家隱藏版輝達CPO概念股」，也將跟著輝達衝刺CPO領域同步壯大，隨著COMPUTEX即將登場，相關供應鏈同感振奮。

根據輝達揭露的訊息，其CPO夥伴當中，台廠在檯面上有台積電、鴻海集團、矽品、波若威等入列；另有Lumentum、Coherent、康寧、Fabrinet、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中業者。其中IET-KY在台掛牌上市，卻是「純美國製造」的磊晶製造商，且為Lumentum、Coherent的關鍵供應商。隨著Lumentum、Coherent都居輝達CPO要角，IET-KY等於同時吃到輝達兩大CPO協力廠訂單，將成為另一贏家。

2025年台北國際電腦展共使用4800個攤位，是疫情以來最大規模，其中，輝達是首度被揭露將重返展場，今年COMPUTEX聚焦「智慧運算＆機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，圍繞以輝達為核心的關鍵主題，因此更受期待。

據悉，此次輝達參展的攤位將設在「InnoVEX 新創展區」，該區域匯聚多國新創企業、創投人士及加速器，帶動全球豐富的創意產業資源和資金，促進廠商跨國合作和創新能量交流，為科技生態系統帶來嶄新動力，是國際具代表性的新創展示平台之一。

輝達 黃仁勳 供應鏈

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