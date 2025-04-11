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人行降準降息? 專家：條件已經成熟 月內上路

記者黃雅慧／綜合報導
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中國多家股份行和地方性銀行近日下調新一輪存款利率。有專家認為，綜合考慮當前外部經貿環境變化、中國房地產市場走勢及物價水平，第二季「擇機降準降息」的條件已經成熟，落地時間可能提前至4月。

今年以來，中國人民銀行對於貨幣政策主基調為適度寬鬆，且人行官員多次釋出「擇機降準降息」訊號，加上近期美國川普總統「對等關稅」政策衝擊，外界關注人行何時降準降息。

以中國十年期國債殖利率為觀察指標，公開資料顯示，其從4月1日的1.81%快速下行至4月7日的1.63%，4月8日和9日雖有小幅回升，分別收於1.66%和1.65%，但仍處於低位。業界分析，本輪中國債市走強是由多重因素共振所致，包括市場避險情緒強化、降準降息預期升溫等。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，預計本輪降息幅度有可能達到0.3個百分點，相當於2024年全年水平；降準幅度有可能達到0.5個百分點，釋放約人民幣1兆元(約1373億美元)長期資金。

據國際金融報報導，包括平安銀行、光大銀行、南京銀行等多家機構均在近期調整了定期存款利率。比如平安銀行剛下調了三年期定期存款利率，由2.05%降至1.65%，降幅達到40個基點；南京銀行也在清明假期將3年期定期存款利率由2.31%降至2.20%。多位銀行經理稱，近期還會再度下調存款利率。

殖利率 降息 國債

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