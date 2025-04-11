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北京拚2027年 5G規模化應用全面升級

財經新聞組／綜合報導
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中新社報導，北京力爭到2027年底，構建形成「能力普適、應用普及、賦能普惠」的5G發展格局，全面實現5G規模化應用，提升5G賦能千行百業應用水平，成為中國領先的5G應用標竿城市。

北京9日發布「北京市5G規模化應用揚帆行動升級方案（2025—2027年）」（下稱「升級方案」）提到上述目標。 　　

根據升級方案，北京力爭到2027年底5G個人用戶普及率基本達100%，5G網路接入流量占比超過75%。5G-A應用部署加速推進，工業領域規上企業5G應用滲透率達45%。每萬人擁有5G基站數（包含5G-A基站）達到70個。全市累計新建或改造超過3.5萬個具備5G-A能力的基站，實現五環內全域連續覆蓋，重點場景及區域5G-A網路覆蓋。

關於5G應用進階，升級方案指出，北京將布局新興終端生態。深度賦能基於5G的智慧機器人、智慧移動終端、雲設備等的研發展示與場景落地，積極孵化融合5G的裸眼3D技術應用、智慧可穿戴設備、智慧家居產品等的創新業態。激勵車企在汽車前裝環節集成5G通訊模組。

北京還將拓展全新體驗場景。加速5G新通話、雲手機、5G消息等應用的創新性迭代，積極推動5G、5G-A前沿技術架構與AI深度耦合。鼓勵基礎電信運營商依託5G-A網路切片、邊緣計算等技術，針對公眾多元化需求定製精細化、差異化服務策略。鼓勵終端製造企業加速推進手機在超高清影片顯示領域的高動態範圍、高幀率技術升級，助力5G超高清影片及直播在娛樂、賽事、電商等垂直行業實現規模化滲透。

升級方案還對5G在工業互聯網、智慧電力、智慧低空、智慧農業、數字教育、醫療健康等領域的應用提出了相關發展目標及部署措施等。

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