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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

離岸人民幣 跌歷來最低點 急挫1.1%至7.4290 專家：後續還會貶

財經新聞組／綜合報導
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受美國關稅生效影響，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平。（中通社）
受美國關稅生效影響，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平。（中通社）

美中貿易戰急劇升級之際，北京當局鬆綁對人民幣匯價的嚴格管控，離岸人民幣跌至歷來最低水平，分析師和經濟學家都認為人民幣還會續貶，高盛更指出，中國可能出售美元資產，以抵禦川普的關稅衝擊，並捍衛人民幣匯率

高額關稅下人民幣承受壓力，離岸人民幣兌美元在台灣9日清晨將近5時左右急跌1.1%，至人民幣7.4290元，寫歷來新低，在岸價一度跌穿7.35，創2008年金融海嘯以來最低。

人民銀行（中國央行）9日將人民幣中間價設定在1美元兌7.2038元，為2023年9月以來最弱，也是川普去年11月勝選以來中間價首度低於7.20。

富國銀行總理策略和新興市場董事總經理查特籍表示，「我們認為從現在開始人民幣將加快貶值，中國當局也透過中間價暗示更大的匯率靈活性」，「這將是一次有管理的、持續性的貶值」，可能導致離岸人民幣貶至7.50元以下。

Jefferies也認為，中國無法承受美國高關稅所造成的痛苦，人民幣貶值風險升至75%。

高盛也指出，中國今年實質經濟要成長4.5%的預期，正面臨下行風險，中國也可能出售美元資產，這也符合人行推動外匯存底多元化的努力。

關稅 匯率 高盛

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