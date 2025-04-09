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川普突改口暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

日韓股市開高走高 台股飆漲1600點、台積、鴻海漲停

記者陳儷方／台北即時報導
川普宣布暫停對等關稅，全球股市大漲。(路透)
川普宣布暫停對等關稅，全球股市大漲。(路透)

對等關稅生效後迎來大逆轉，美國總統川普宣布延緩75國對等關稅90天，美股四大指數應聲飆漲，華爾街出現2008年來最大規模買盤，而亞太股市今天(10)開盤後也大漲，比特幣也勁揚超過7%，回升至8萬美元之上。

日本日經225指數盤中大漲9%，上漲超過2,800點，東證指數上漲超過7%。

南韓Kospi股價指數上漲5%，小型股科斯達克指數上漲逾4%。

澳洲股市S&P/ASX 200指數開盤上漲6%。

台北股市加權股價指數衝高，以1萬8256點開盤，隨即大漲逾千點，最高已突破1萬9千點大關，漲幅逾9％，台積電、鴻海開盤均直接漲停。

道瓊指數9日收盤飆漲2962點，重回4萬點大關，大漲7.87％，那斯達克更是飆漲12.16％，S&P 500暴漲9.52％，費城半導體指數飆漲18.73％。至於台積電ADR則以158.75美元收盤，飆漲12.29％。

加密貨幣方面，比特幣大漲7.7%至82,967美元，XRP、Solana分別暴漲超過11%。乙太幣也由黑翻紅。

川普對等關稅9日正式實施，但卻在盤中突然宣布對於已致電美國的75個國家，延緩90天實施，唯獨中國不僅例外還加徵為稅率到125％。引發全球股災的對等關稅一舉高延後90天，全球股市獲得喘息。

關稅 台積電 台股 川普

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