我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

人民幣續貶值 中間價跌穿7.2 創逾1年半新低

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中美貿易戰再升級也讓人民幣持續承壓，中國官方8日開出的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低。（路透資料照片）
中美貿易戰再升級也讓人民幣持續承壓，中國官方8日開出的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低。（路透資料照片）

中美貿易戰持續升級，在互加關稅後，美國總統川普揚言要向中國再加徵50%關稅，讓人民幣持續承壓。8日，由中國官方調控的中間價跌破7.2關口，創逾1年半新低；在岸人民幣（CNY）早段跌逾200點子，離岸人民幣（CNH）一度貶破7.36。市場預期中國將以人民幣貶值應對關稅，其中，富瑞預測人民幣兌美元匯率跌幅或將達到30%。

中國外匯交易中心8日公告人民幣兌美元中間價報7.2038，較前日下調58個基點，為「四連跌」，創下2023年9月11日以來新低，與市場預測偏離擴大至近1,300個基點。截至發稿前，人民幣兌美元在岸價最新報7.333，貶值0.94%；人民幣兌美元離岸價約為7.346，跌約0.03%。

自去年11月中旬以來，中國央行一直將官方指導價定在高於市場預期的水準，分析師和交易員認為這顯示中國央行對人民幣貶值感到不安。

港媒《星島日報》指，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，關注中國央行中間價及離岸人民幣流動性，若顯示出央行採取措施遏制跌勢的跡象，並堅守7.2的中間價「底線」，美元兌人民幣或難突破7.35至7.40的阻力區間。

不過，李若凡認為，如果關稅戰持續升級，同時央行開始放開對中間價的干預，美元兌人民幣或存在突破7.4的風險。

此外，市場還關注北京當局是否會放手讓人民幣貶值，以紓緩關稅的衝擊。富瑞認為，若北京容許在匯率出手，將會是「大手筆」，料最高可貶值達30%，但相信條件是54%關稅維持長時間才考慮。富國亦提到，人民幣有機會在兩個月內主動貶值達15%。

瑞穗則持較為保守的觀點，預料人民幣將跌至7.5水平，即較目前貶值3%。

另，據彭博報導，道明證券宏觀策略師Alex Loo認為，隔夜美元走強之際，人行為錨定匯率，8日設定的人民幣中間價比預期強1259個基點，因此不會對中間價跌破7.2元過度解讀為人行在對人民幣「放手」，因為逆周期因子仍然存在。

Alex Loo續稱，鑒於關稅不確定性及美國經濟增長放緩，美元走強不是今年下半年的基本情形，因此人行可很好錨定人民幣，堅持到美元下半年疲軟，料人行不會像2018年那樣讓人民幣兌美元大幅貶值10%以上。他認為，人行目前將努力守住7.35這一低點，預計到今年底隨著美元疲軟，人民幣兌美元匯率將升至7。

關稅 央行 匯率

上一則

對等關稅拉高成本台灣筆電大廠銷往美國漲價 箭在弦上

下一則

新能源車銷量強勁增長 比亞迪第1季每天賺1369萬美元

延伸閱讀

逃生艇不夠大…中國選擇有限 被迫與美打消耗戰

逃生艇不夠大…中國選擇有限 被迫與美打消耗戰
川普回擊關稅批評「美國每天進帳20億」 再放話下一刀砍向藥品

川普回擊關稅批評「美國每天進帳20億」 再放話下一刀砍向藥品
川普對等關稅倒數...各國排隊等談判 白宮「不讀不回」

川普對等關稅倒數...各國排隊等談判 白宮「不讀不回」
馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」

馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍