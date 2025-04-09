我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

華為3款平板曝光 最高搭載麒麟9系晶片

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華為3款平板曝光，最高搭載麒麟9系晶片。（取自快科技）
華為3款平板曝光，最高搭載麒麟9系晶片。（取自快科技）

華為三款新平板電腦即將亮相，搭載麒麟晶片及原生鴻蒙系統，14英吋超大屏旗艦與8.8英吋OLED高端款齊發。5月或將推出首款16:10定製平板電腦，基於統一鴻蒙生態實現跨設備無縫互聯，打破安卓/iOS與Windows的生態壁壘，重構多場景智能體驗。

快科技報導，博主數碼閒聊站爆料，華為正在測試三款平板電腦，一款是11.5英吋定製LCD中端平板，搭載麒麟8系晶片；一款是8.8英吋定製OLED高端平板，搭載麒麟9系晶片；一款是14英吋定製OLED高端平板，搭載麒麟9系晶片。

此前該博主爆料，華為將在5月份發布全新的16:10定製平板電腦，這款設備的螢幕比例跟Pura X一致，能提升鴻蒙生態的使用體驗。

結合之前的爆料來看，上述三款設備有可能會在5月份亮相，也有可能會在下半年和Mate 80系列一同推出。

另外，該設備出廠搭載原生鴻蒙系統，該系統與安卓、iOS最大的不同之處在於，鴻蒙實現了手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景的互聯互通。

目前大部分手機和平板採用Android或者iOS，但是大部分電腦採用Windows系統，不同的廠家採用不同的系統，手機平板和PC在生態閉環方面有諸多壁壘，導致體驗差。

鴻蒙PC將和手機平板一樣採用鴻蒙系統，由於基於同一系統底座，在生態閉環方面優勢明顯，互聯互通的體驗也會明顯更好。

華為 iOS 安卓

上一則

工業富聯首季業績 AI助獲利大增26%

下一則

對等關稅拉高成本台灣筆電大廠銷往美國漲價 箭在弦上

延伸閱讀

路透：台積電可能面臨美國10億美元罰款

路透：台積電可能面臨美國10億美元罰款
三星電子Q1獲利優於預期 部分因客戶應付關稅提前拉貨

三星電子Q1獲利優於預期 部分因客戶應付關稅提前拉貨
小米自研晶片曝光 採用台積電4奈米工藝

小米自研晶片曝光 採用台積電4奈米工藝
華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴8人

華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴8人

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍