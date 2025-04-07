中國「國家隊」集體進場護盤 A股周二開盤漲跌不一

儘管川普威脅將對中國商品再加徵50%關稅，但在中國「國家隊」集體宣布進場護盤下，陸港股市周二開盤未再出現前一日的暴跌慘況。圖為市民經過位於北京的中國人民銀行。 (中新社)

受川普關稅戰衝擊，多家中國央企於7日深夜宣布進場護盤。中國股市三大股指8日開盤漲跌不一，上證指數開盤報3,094.26點，跌0.07%，深成指開盤報9,356.69點，跌0.08%，創業板指開盤報1,837.54點，漲1.68%。港股部分，香港恒生指數開盤漲1.66%，恒生科技指數漲3.31%，而小米集團漲近6%，阿里巴巴漲超4%。

截至8日9時38分，港股高開高走，恒生科技指數漲超5%，恒生指數漲幅擴大至3%。A股部分，三大股指拉漲，上證指數漲幅擴大至1%，深證成指漲1.49%，創業板指漲3.88%，兩市上漲個股超3,701檔。

此前一日，A股7日收盤，上證指數收跌7.34%，深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%，成交額人民幣1兆6,180億元，較前一交易日放量4,597億元。全市場逾5,200檔個股下跌，逾2,900檔個股跌停。

由於股市重挫，中國「國家隊」集體表態增持A股後，隸屬中國官方的中央匯金、中國國新再次發聲。第一財經指出，中國國新控股有限責任公司8日早公告稱，下屬的國新投資有限公司將以股票回購增持專款再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元。

中央匯金公司有關負責人也在8日提到，將持續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出手時將果斷出手。下一步，中央匯金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加強增持力度，平衡增持結構。

另，中國人民銀行8日在陸股開盤前於8時45分發布新聞稿稱，中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金（ETF），並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

中國金融監管總局於8日一早也發出通知宣布，將提高保險資金投資股市比例。