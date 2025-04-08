12年來首見 台積7日跌停 千億元台幣賣單等出場

美國總統川普發動關稅戰引爆全球股災，台股 7日清明連假休市後第一個交易日補跌，終場暴跌2065點，權王台積電 更是開盤即跳空跌停鎖死，以跌停價848元（台幣，下同，約25.44美元）收市，占大盤跌點逾750點，跌停委賣狂鎖11.85萬張，以跌停價一張84.8萬元計算，相當於價值超過千億元賣單等著出場卻賣不掉。

台積電重挫之際，鴻海 、聯發科、台達電、廣達、日月光投控等台股市值前十高科技股也都開盤跳空跌停鎖死，六家公司7日市值共蒸發約3.12兆元（約936.1億美元）。

權王台積電罕見落入跌停，終場大跌94元，創歷來最大單日下跌金額，收在848元，下探2024年8月以來新低價。台積電前次亮燈跌停為2013年7月19日，距離前次跌停已時隔約12年。

台積電7日成交量僅2.3萬張，收盤時跌停委賣單狂鎖11.85萬張，以跌停價一張84.8萬元計算，等於價值超過千億元的賣單等著出場。

從市值來看，台積電7日總市值降至21.99兆元，單日大舉蒸發2.4兆元，相當台股市值第二大企業聯發科的市值。惟外資逢低入市，7日買超台積電1622張，投信中止連三買，與自營商同站賣方。

台股市值二哥聯發科7日以跌停價1295元收市，下跌140元，為去年12月初以來低點，收盤時跌停委賣單超過1.1萬張，單日市值蒸發2242.3億元，總市值因此降至2.07兆元，8日將面臨2兆元市值保衛戰。外資7日對聯發科結束連五賣，轉為買超，自營商則站在賣方。

鴻海7日股價下跌15元，收138.5元，再探波段新低價，成交量超過2.6萬張，跌停委賣單則高掛超過16萬張，單日市值蒸發2079億元，跌破2兆元整數關卡，降至1.92兆元。

三大法人近五個交易日合計賣出鴻海1.44萬張，但三大法人7日反手買超1.06萬張，其中外資買超1.23萬張。