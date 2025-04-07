川普威脅對中國再加50%關稅 多家國企宣布進場護盤

面對川普威脅將對中國商品再加徵50%關稅，多家國有企業相繼宣布進場護盤。圖為上海一處電子螢幕顯示，深證成指7日收盤重挫9.66%。(中新社)

美中關稅 戰引爆陸股周一大跌，當地時間7日14時45分鄰近收盤前，中央匯金公司率先公告已再次增持ETF，未來將繼續增持。7日深夜在美國總統川普 威脅，若北京不撤回報復計畫，將對從中國進口產品再加徵50%關稅後，中國誠通、中國國新、中國電科等國有企業相繼宣布進場護盤。中國「國家隊」出手能否穩住投資人信心，市場高度關注。

A股周一收盤，上證指數收跌7.34%，深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%，成交額人民幣1兆6,180億元，較前一交易日放量4,597億元。全市場逾5,200檔個股下跌，逾2,900檔個股跌停。

隨著股市重挫，周一收盤前，中央匯金公司公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持ETF，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

消息一出，尾盤滬深300ETF集體放量，成交額大幅增加，上證綜指、深證成指等多個指標跌幅收窄。

中央匯金公司並未說明此次護盤投入的金額。財新網指出，周一臨近收盤時，華泰柏瑞滬深300ETF、滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏、嘉實滬深300ETF等四檔滬深300ETF合計成交逾人民幣500億元，另華夏上證50ETF成交逾95億元。

川普4月2日宣布對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」後，中國隨即於4月4日宣布，4月10日起，對原產於美國的所有進口商品加徵收34%關稅。

川普7日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文警告：「如果中國不在明天，即2025年4月8日前，撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34%關稅，美國將對中國徵收50%的『額外』關稅，自4月9日起生效。」

白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，美國對中國加徵關稅的累計稅率將達到104%。

前述消息無疑將會再度衝擊陸股投資人信心。因此，7日深夜至8日凌晨，中國誠通、中國國新、中國電科等國有企業也相繼宣布進場護盤。

據央視新聞報導，中國誠通集團表示，旗下誠通金控和誠暘投資增持ETF和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國誠通集團強調，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票。

中國國新控股有限責任公司也宣布，旗下國新投資有限公司將以股票回購增持專項再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為人民幣800億元。

中國電子科技集團有限公司也跟進稱，基於對中國經濟長期向好的堅定信心，積極履行對資本市場承諾，已完成增持回購旗下上市公司股票逾人民幣20億元。

對於陸股後市，上海第一財經報導，券商普遍認為，短期不確定性下市場難免出現波動，但中國國內政策對沖勢在必行，市場有望呈現「先抑後揚」的走勢。

中國「國家隊」第一波護盤行動的成效，陸股今日開盤表現將是觀察重點。