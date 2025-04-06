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川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫

記者鐘惠玲／台北即時報導
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美國總統川普對全球祭出對等關稅，晶片業者不諱言：「最擔心的狀況還是來了」。圖為IC設計產品示意圖。 （路透）
美國總統川普對全球祭出對等關稅，晶片業者不諱言：「最擔心的狀況還是來了」。圖為IC設計產品示意圖。 （路透）

美國總統川普對全球祭出對等關稅，晶片業者不諱言：「最擔心的狀況還是來了」，即便半導體目前仍未在最新關稅政策適用範圍，但全球景氣難逃影響，終端買氣勢必受挫，不僅美國市場銷售堪虞，原本期待今年晶片市況成長的期待也恐落空，接下來法說會旺季恐出現業者下修展望潮。

不具名的台灣IC設計業者透露，原本同業普遍認為若外在總經環境沒有太大變化，今年業績表現應可一路至少走高到第3季，並呈現下半年優於上半年的態勢。

隨著川普政府拋出對等關稅震撼彈，且台灣稅率高達32％，遠高於預期，即便半導體業不在「震央」，台灣IC直接銷美者相對也少，但只要下游客戶產品有出貨美國，上游也難以全然置身事外。

業界人士說，從備貨角度來看，歷經疫情過後的庫存調整期，多數IC設計廠的庫存水準已恢復正常。從去年第4季到今年首季，因應美國關稅政策帶來的不確定性，有部分IC設計廠積極調貨以因應客戶端為提前備貨而下的急單，還呈現淡季不淡的好光景，惟川普揮出關稅大刀之後，第2季與後續美國市場相關訂單動能恐出現疑慮。

因此，上述樂觀的季度展望預估，在供應鏈研商出對策後，不排除在接下來各家晶片廠舉行的第1季法說會中，出現修正的可能性。

業界人士提到，產品銷中國占比較高、銷美比重相對低的業者，是目前相對不受美方政策影響的族群，但要面臨對岸激烈「內捲」的市場氛圍，同樣不輕鬆。

雖然美方課徵關稅對象主要在下游，但IC設計業者指出，實際影響程度應該是看全球貿易如何重整，這不是單一國家、產業或企業的問題，因此只能先關注事情的後續變化。

另一家不具名的IC設計業者則表示，代工廠客戶正與品牌廠討論如何因應，暫時還沒有結論。以PC來說，這牽涉供應鏈範圍並不只有IC，也包括主、被動元件、PCB、散熱系統、機殼等。

另外，部分通路業者也認為，若干終端產品大概逃不掉新一波美國關稅，應該也會拖累到上游的IC廠，但目前還不容易評估實際受影響程度。

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