我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

個人貸款不良率上升 中國6大國行警訊

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
六大國行整體經營狀況呈現穩健態勢，然而個人貸款不良率卻紛紛呈現上升趨勢。(美聯社)
六大國行整體經營狀況呈現穩健態勢，然而個人貸款不良率卻紛紛呈現上升趨勢。(美聯社)

中國六大國有銀行相繼發布2024年業績公告，六大國行整體經營狀況呈現穩健態勢，然而個人貸款不良率卻紛紛呈現上升趨勢。

分析指出，這一定程度顯示出國有大行在後續資產質量穩控中將面臨嚴峻的挑戰與壓力。

過去一年，中國六大國行個人貸款不良率紛紛攀升。工商銀行個人貸款不良率上升0.45個百分點至1.15%，農業銀行上升0.3個百分點至1.03%，中國銀行較上年末上升0.21個百分點至0.97%，建設銀行上升0.32個百分點至0.98%，交通銀行上升0.27個百分點至1.08%，郵儲銀行上升0.16個百分點至1.28%。

「財經」雜誌指出，個人貸款主要是指銀行或其他金融機構向符合貸款條件的自然人發放的用於個人居住、消費、生產經營等用途的貸款。由於利率稍高，再加上小額分散的特點，個人貸款在銀行業的零售轉型中受到追捧。

21世紀經濟報導引述業內人士分析，近年來中國經濟增長面臨壓力，部分行業發展受阻，企業經營困難，居民收入穩定性下降，還款能力受到影響。

與此同時，居民債務與地產的波動也對這一現象產生了影響。建設銀行指出，近兩年銀行業零售類貸款風險整體上升，該行個人類貸款不良率小幅上升。

貸款 利率

上一則

美關稅戰恐讓iPhone售價飆漲 分析：蘋果左右為難

下一則

大摩點名30家中資股 列美「對等關稅」重災股

延伸閱讀

河濱縣確認麻疹病例 7年來首見 官員籲接種疫苗

河濱縣確認麻疹病例 7年來首見 官員籲接種疫苗
中國四大銀行募資 財政部認購人民幣5000億

中國四大銀行募資 財政部認購人民幣5000億
中國六家國有銀行財報佳 分紅上看人民幣4200億

中國六家國有銀行財報佳 分紅上看人民幣4200億
努力救市 中國4大行擬向官方募資共716億美元

努力救市 中國4大行擬向官方募資共716億美元

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅