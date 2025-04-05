個人貸款不良率上升 中國6大國行警訊

六大國行整體經營狀況呈現穩健態勢，然而個人貸款不良率卻紛紛呈現上升趨勢。(美聯社)

中國六大國有銀行相繼發布2024年業績公告，六大國行整體經營狀況呈現穩健態勢，然而個人貸款 不良率卻紛紛呈現上升趨勢。

分析指出，這一定程度顯示出國有大行在後續資產質量穩控中將面臨嚴峻的挑戰與壓力。

過去一年，中國六大國行個人貸款不良率紛紛攀升。工商銀行個人貸款不良率上升0.45個百分點至1.15%，農業銀行上升0.3個百分點至1.03%，中國銀行較上年末上升0.21個百分點至0.97%，建設銀行上升0.32個百分點至0.98%，交通銀行上升0.27個百分點至1.08%，郵儲銀行上升0.16個百分點至1.28%。

「財經」雜誌指出，個人貸款主要是指銀行或其他金融機構向符合貸款條件的自然人發放的用於個人居住、消費、生產經營等用途的貸款。由於利率 稍高，再加上小額分散的特點，個人貸款在銀行業的零售轉型中受到追捧。

21世紀經濟報導引述業內人士分析，近年來中國經濟增長面臨壓力，部分行業發展受阻，企業經營困難，居民收入穩定性下降，還款能力受到影響。

與此同時，居民債務與地產的波動也對這一現象產生了影響。建設銀行指出，近兩年銀行業零售類貸款風險整體上升，該行個人類貸款不良率小幅上升。