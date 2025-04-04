美國「對等關稅」震撼 中國A股「果鏈」重挫

川普總統2日宣布對多個「表現不佳」國家「對等關稅」後，中國A股重挫，尤其又以「果鏈」最為慘烈，包括歌爾股份、立訊精密、東山精密觸及跌停。(記者林宸誼／攝影)

在川普 總統2日正式宣布向多個特定國家徵收的「對等關稅 」後，蘋果公司股價受重擊，在盤後交易重摔超過7%，其中，川普針對來自中國的貨物開徵34%對等關稅，截至目前累加後達到54%關稅稅率，這也使得蘋果的中國供應鏈 廠商面臨嚴重威脅，中國「果鏈」企業股價今日全線重挫一片倒。

美國宣布向中國貨物開徵34%「對等關稅」消息一出，中股3日開市即下滑，A股三大指數當日集體震盪，截至收盤，滬指跌0.25%，深成指跌1.40%，創業板指跌1.86%，北證50指數跌0.83%。全市場成交額1.58兆元人民幣（約1594.29億美元），較上日放額1655億元人民幣。全市場超3100檔個股走跌。

值得注意的是，3日，A股消費電子概念股出現重挫，尤其又以中國的「果鏈」廠商遭遇嚴重打擊，包括歌爾股份、立訊精密、東山精密觸及跌停，而藍思科技則跌逾9%，共達電聲跌逾8%，工業富聯跌逾3%。

路透報導，川普2日宣布將對全球180多個國家與地區，其銷往美國的產品課徵關稅，其中，對被認為「表現不佳」約60個國家，訂定高的關稅。此一關稅政策預計將於4月5日起開徵，而對特定國家徵收的「對等關稅」則預定將在4月9日起開徵。

另，彭博表示，川普對中國的對等關稅將使中國商品的整體關稅衝上54%，威脅到仍將中國作為供應鏈核心的蘋果。與此同時，關稅也涵蓋蘋果的其他製造中心，削弱該公司從中國轉移供應鏈做出的努力。

新浪財經提到，上述消息引發蘋果投資人極度恐慌情緒，其盤後股價一度暴跌約7.5%。今年以來，占據那斯達克指數與史坦普500指數高權重的蘋果股價已累計下跌11%，成為美股科技股拋售潮的重要部分。此外，蘋果必須從多個國家和地區採購零組件，而零組件也將依據採購地，被課徵不同稅率的關稅，代表蘋果可能受到進一步衝擊。

有機構投資人評論，「股神」巴菲特在2024年大幅削減蘋果倉位，轉向大規模配置短期美債的操作實在是「神仙操作」。另，有分析人士稱，雖蘋果計畫將全球消費性電子生產基地向美國大規模轉移，但這一雄心壯志或在川普四年任期內甚至有可能連50%轉移進度也無法完成，且有可能面臨經營成本暴增，進而有可能推動蘋果大幅漲價，最終導致iPhone等產品因漲價而重創全球消費者需求。

此外，彭博再指，蘋果目前在美國幾乎沒有大規模製造業務，唯一宣傳為「美國製造」的產品是售價6999美元起的Mac Pro，但銷量相對有限，而且許多零組件仍是從中國及其他國家進口。