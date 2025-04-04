我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

美國「對等關稅」震撼 中國A股「果鏈」重挫

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2日宣布對多個「表現不佳」國家「對等關稅」後，中國A股重挫，尤其又以「果鏈」最為慘烈，包括歌爾股份、立訊精密、東山精密觸及跌停。(記者林宸誼／攝影)
川普總統2日宣布對多個「表現不佳」國家「對等關稅」後，中國A股重挫，尤其又以「果鏈」最為慘烈，包括歌爾股份、立訊精密、東山精密觸及跌停。(記者林宸誼／攝影)

川普總統2日正式宣布向多個特定國家徵收的「對等關稅」後，蘋果公司股價受重擊，在盤後交易重摔超過7%，其中，川普針對來自中國的貨物開徵34%對等關稅，截至目前累加後達到54%關稅稅率，這也使得蘋果的中國供應鏈廠商面臨嚴重威脅，中國「果鏈」企業股價今日全線重挫一片倒。

美國宣布向中國貨物開徵34%「對等關稅」消息一出，中股3日開市即下滑，A股三大指數當日集體震盪，截至收盤，滬指跌0.25%，深成指跌1.40%，創業板指跌1.86%，北證50指數跌0.83%。全市場成交額1.58兆元人民幣（約1594.29億美元），較上日放額1655億元人民幣。全市場超3100檔個股走跌。

值得注意的是，3日，A股消費電子概念股出現重挫，尤其又以中國的「果鏈」廠商遭遇嚴重打擊，包括歌爾股份、立訊精密、東山精密觸及跌停，而藍思科技則跌逾9%，共達電聲跌逾8%，工業富聯跌逾3%。

路透報導，川普2日宣布將對全球180多個國家與地區，其銷往美國的產品課徵關稅，其中，對被認為「表現不佳」約60個國家，訂定高的關稅。此一關稅政策預計將於4月5日起開徵，而對特定國家徵收的「對等關稅」則預定將在4月9日起開徵。

另，彭博表示，川普對中國的對等關稅將使中國商品的整體關稅衝上54%，威脅到仍將中國作為供應鏈核心的蘋果。與此同時，關稅也涵蓋蘋果的其他製造中心，削弱該公司從中國轉移供應鏈做出的努力。

新浪財經提到，上述消息引發蘋果投資人極度恐慌情緒，其盤後股價一度暴跌約7.5%。今年以來，占據那斯達克指數與史坦普500指數高權重的蘋果股價已累計下跌11%，成為美股科技股拋售潮的重要部分。此外，蘋果必須從多個國家和地區採購零組件，而零組件也將依據採購地，被課徵不同稅率的關稅，代表蘋果可能受到進一步衝擊。

有機構投資人評論，「股神」巴菲特在2024年大幅削減蘋果倉位，轉向大規模配置短期美債的操作實在是「神仙操作」。另，有分析人士稱，雖蘋果計畫將全球消費性電子生產基地向美國大規模轉移，但這一雄心壯志或在川普四年任期內甚至有可能連50%轉移進度也無法完成，且有可能面臨經營成本暴增，進而有可能推動蘋果大幅漲價，最終導致iPhone等產品因漲價而重創全球消費者需求。

此外，彭博再指，蘋果目前在美國幾乎沒有大規模製造業務，唯一宣傳為「美國製造」的產品是售價6999美元起的Mac Pro，但銷量相對有限，而且許多零組件仍是從中國及其他國家進口。

關稅 川普 供應鏈

上一則

美國關稅風暴 台金管會備18套劇本救市

下一則

汽車關稅成本首年恐逾300億 將導致美銷量下降

延伸閱讀

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換
關稅大刀血洗美股 川普：進展順利、股巿將一片繁榮

關稅大刀血洗美股 川普：進展順利、股巿將一片繁榮
賴清德令強力交涉對等關稅 台涉外人士：尚未找到突破口

賴清德令強力交涉對等關稅 台涉外人士：尚未找到突破口
川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統