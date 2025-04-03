緯創首次來美 5000萬美元購地 興建AI產品基地

電子代工大廠緯創擴大美國製造布局，拍板赴美設子公司WIUS。（本報資料照片）

電子代工大廠緯創2日公告，董事會拍板新設美國子公司WIUS，並將斥資不超過5000萬美元，取得美國土地與廠房。

此外，緯創董事會也通過將發行海外存託憑證（GDR），最多發行25萬張普通股，以2日收盤價新台幣101元（約3美元）換算，市值約為新台幣252.5億元（約7.5億美元），為緯創歷來最大規模的海外存託憑證籌資案。

緯創籌資募集購料銀彈之際，也如火如荼擴大美國製造布局。繼鴻海上周宣布擴大德州 休士頓產能後，緯創董事會昨拍板新設美國子公司Wistron InfoComm（USA）Corporation（WIUS），WIUS將斥資不超過5千萬美元取得美國土地與廠房，也是緯創首度在美國建立大規模AI 產品製造基地。

緯創先前除了在加州 設立AIGPU相關產品研發及試產據點，去年也購置德州土地要做為AI伺服器相關產品售後服務中心，此次則是首度在美打造AI產品生產製造基地。

對於美國製造議題，緯創董事長林憲銘日前在法說會表示，緯創德州、加州已有很好基礎，擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

受到川普政府築起關稅壁壘影響，代工廠美國布局近來鳴槍起跑，鴻海3月24日宣布將斥資約1.42億美元赴休士頓擴廠，市場解讀是為滿足蘋果等客戶AI伺服器新需求。廣達近兩年持續在美擴廠，在東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創董事會昨通過三項議案，為因應外幣購料需求，緯創拍板暫訂以現金增資發行普通股20萬至25萬股的海外存託憑證，每股面額台幣10元，發行金額將依發行股數及實際每股發行價格而定。以緯創2日收盤價新台幣101元計算，市值約202億元至252.5億元。

這也是緯創近16年來首度發行海外存託憑證籌資，前一次為2009年，發行總量為1.5億股，總籌資金額2.235億美元。

另外，緯創今年2月向聯發紡織承租竹北土地與廠房設施，要打造為AI第二廠區，董事會昨也通過，因應業務發展需要，擬於不超過新台幣18.81億元（約5657萬美元）額度內進行建築物改良。至於新竹AI智慧園區的建物改良工程，預計第二季完工。