我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

緯創首次來美 5000萬美元購地 興建AI產品基地

記者林薏茹／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電子代工大廠緯創擴大美國製造布局，拍板赴美設子公司WIUS。（本報資料照片）
電子代工大廠緯創擴大美國製造布局，拍板赴美設子公司WIUS。（本報資料照片）

電子代工大廠緯創2日公告，董事會拍板新設美國子公司WIUS，並將斥資不超過5000萬美元，取得美國土地與廠房。

此外，緯創董事會也通過將發行海外存託憑證（GDR），最多發行25萬張普通股，以2日收盤價新台幣101元（約3美元）換算，市值約為新台幣252.5億元（約7.5億美元），為緯創歷來最大規模的海外存託憑證籌資案。

緯創籌資募集購料銀彈之際，也如火如荼擴大美國製造布局。繼鴻海上周宣布擴大德州休士頓產能後，緯創董事會昨拍板新設美國子公司Wistron InfoComm（USA）Corporation（WIUS），WIUS將斥資不超過5千萬美元取得美國土地與廠房，也是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地。

緯創先前除了在加州設立AIGPU相關產品研發及試產據點，去年也購置德州土地要做為AI伺服器相關產品售後服務中心，此次則是首度在美打造AI產品生產製造基地。

對於美國製造議題，緯創董事長林憲銘日前在法說會表示，緯創德州、加州已有很好基礎，擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

受到川普政府築起關稅壁壘影響，代工廠美國布局近來鳴槍起跑，鴻海3月24日宣布將斥資約1.42億美元赴休士頓擴廠，市場解讀是為滿足蘋果等客戶AI伺服器新需求。廣達近兩年持續在美擴廠，在東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創董事會昨通過三項議案，為因應外幣購料需求，緯創拍板暫訂以現金增資發行普通股20萬至25萬股的海外存託憑證，每股面額台幣10元，發行金額將依發行股數及實際每股發行價格而定。以緯創2日收盤價新台幣101元計算，市值約202億元至252.5億元。

這也是緯創近16年來首度發行海外存託憑證籌資，前一次為2009年，發行總量為1.5億股，總籌資金額2.235億美元。

另外，緯創今年2月向聯發紡織承租竹北土地與廠房設施，要打造為AI第二廠區，董事會昨也通過，因應業務發展需要，擬於不超過新台幣18.81億元（約5657萬美元）額度內進行建築物改良。至於新竹AI智慧園區的建物改良工程，預計第二季完工。

AI 德州 加州

上一則

中企來美投資案 中國發改委暫不放行

下一則

電動車扮行動電源 中國在9城市試點 用電高峰期間可支撐電網電力

延伸閱讀

不爽川普...估今年訪美旅客減近10% 業者少賺90億

不爽川普...估今年訪美旅客減近10% 業者少賺90億
川普2.0步步進逼 對中短空長多

川普2.0步步進逼 對中短空長多
川普關稅政策連發 台商未雨綢繆：美國生產影響最小

川普關稅政策連發 台商未雨綢繆：美國生產影響最小
川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

川普宣布對台32%對等關稅 如果生產不佳 還可能增加

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾