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港交所研擬場外設交易市場 為投資者提供退場機會

記者陳湘瑾／綜合報導
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港交所正研究另設場外交易（OTC）市場，以便投資者交易已除牌企業的證券。

港交所和香港證監會進行初步諮詢後，正制定場外交易市場藍圖，為投資者提供退場機會，但與美國粉單市場（Pinksheet）的模式不同，該市場並不允許籌集任何新資金。

香港每年不乏知名公司除牌，彭博報導指出，今年總價值超過港幣190億元（約24.4億美元）的公司面臨退市（強制下市）危險，原因包括未能發布財務報告，或維持公眾持股量等違規行為而長期停牌，面臨除牌風險的公司就包括中國恒大等至少八檔中國房企上市股票。

港交所在2018年推出「快速除牌」機制後，讓超過百家上市公司被勒令退市，不少受影響股東持有的股票淪為「廢紙」。據星島日報去年8月報導，當時有77家上市公司在該機制下將於未來14個月內逼近除牌限期，涉及的小股東數量龐大，當時市場便有意見提出可設立場外交易市場。

彭博引述知情人士指出，港交所初步規畫場外交易市場將允許散戶參與，並讓造市商參與配對交易，以應對流動性不足問題。但場外交易市場將不允許新股上市，不允許交易從其他主要交易所退市的股票，也不會提供重返主板的途徑。

此外，場外市場或以「買者自負」模式運作，並限制任何股份推薦行為，若經紀商主動建議投資者，將需承擔責任。場外交易市場或交由港交所營運，但預計不會帶來利潤。

港交所發言人表示，正考慮場外交易市場的優點與缺點，並在3月諮詢期結束後仔細審視市場意見。

香港證監會表示，港交所正在研究收到的回饋，根據回饋制定提案的過程還處於非常早期的階段，因此尚未形成商定的立場，不過會繼續與港交所及其他持份者緊密合作。

香港 恒大

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