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電動車扮行動電源 中國在9城市試點 用電高峰期間可支撐電網電力

記者陳湘瑾／綜合報導
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隨著中國電動車日漸普及，為降低電動車對發電和輸電系統帶來負擔，中國國家發展改革委計畫在多個城市啟動「併網汽車計畫」試點項目，利用不斷增長的電動汽車隊伍作為電池，在用電高峰期間支撐電網的電力供應。

中國發改委等四部門2日公告「關於公布首批車網互動規模化應用試點的通知」，列入首批車網互動規模化應用試點範圍的為上海市等九個城市，以及「北京市基於新型儲能的V2G車網互動協同調控試點項目」等30個項目。入選試點城市包括上海、常州、合肥、淮北、廣州、深圳、海口、重慶和昆明。

V2G（Vehicle-to-Grid，車網互動技術）允許電動車與電網之間進行雙向能量傳輸和資訊交換，以及在用電低谷、電價較低時給汽車充電，用電高峰時將多餘的電反向供電給電網，起到調節電網負荷、提供輔助服務等作用。

財聯社報導，中國科學院院士歐陽明高分析，從電網充電角度看，當配電網的綠電發電比例不斷增加，車網互動成為解決充電容量的關鍵路徑，從電動汽車角度看，車網互動將使電動汽車充電免費甚至成為賺錢工具。他預估，車網互動技術將使電動汽車成為城市配電網的重要儲能單位。

中國中信證券認為，電動車具備電力負荷和儲能的雙重屬性，在電動車保有量和新能源發電裝機占比持續提升的背景下，車網互動一方面可以緩解電動車大規模充電接入配電網的壓力，另一方面可以靈活地參與電力系統的需求側調節。

電動車

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