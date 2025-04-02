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鴻海加碼投資印度3225.8萬美元 今年iPhone產量上看3000萬支

記者蕭君暉／綜合報導
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鴻海印度製造」量能大躍進，今年將在當地生產2500萬至3000萬支iPhone，較去年倍增，公司1日並宣布加碼投資印度10.73億元新台幣(約3225.8萬美元)，有助降低地緣政治風險，並擴大搶食印度市場商機。

研調機構Canalys估算，2024年全球iPhone銷量約2.259億支，其中，印度製造占比約5.31%，隨著鴻海印度生產iPhone量能大增，今年印度製造的iPhone占整體iPhone比重有望首度叩關一成。

印度時報報導指出，鴻海計畫在2025年生產2500萬至3000萬支iPhone，並已在過去數月內在印度的邦加羅爾工廠進行試產。

報導引述知情人士說法指出，試產是第一步，主要是測試工廠能否達到量產規模，並確保符合蘋果嚴格的品質標準。

報導指出，去年鴻海在印度組裝約1200萬支iPhone，隨著邦加羅爾工廠投產步伐加快，蘋果的目標遠比之前更高，這與蘋果在印度的擴張戰略一致。因應印度政府正推行補貼政策，鼓勵企業增加本地製造，加上大客戶蘋果也希望避開美國總統川普對中國大陸徵收關稅的衝擊，鴻海正在擴大印度工廠生產規模。

鴻海昨天並宣布，代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告取得機器設備，交易金額為3225.8萬美元，交易對象為蘋果公司（APPLE OPERATIONS LIMITED），目的是為了營運需求。外界推測，此舉是為了蘋果在印度擴增產能。

市調機構Counterpoint Research表示，鴻海在印度製造的智慧手機出貨量年增19%，主要是蘋果的iPhone訂單挹注，為了建立更完整的供應鏈，鴻海並計畫在當地建立智慧手機顯示螢幕模組的組裝線，以強化本土製造能力。

印度 鴻海 iPhone

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