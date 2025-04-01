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碧桂園收入年減37% 保交房壓力仍大

財經新聞組／綜合報導
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深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園2024年的總收入約為人民幣2528億元（約348億美元），年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售。過去3年，在北京的「保交房」號令之下，已交付170萬戶，預計今年仍有約21萬戶須交付。

據第一財經引述碧桂園2024年財報，去年全年實現總收入約為2528億元(人民幣，下同)，年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售，收入下降主要是由於交付不動產規模的減少。

截至去年年底，碧桂園的總借貸金額約為2535億元，其中2267.95億元為流動負債，總現金共299億元，其中受限制現金為235.35億元，總資產仍有約1.03兆元，總負債額約為9846億元，淨資產約513億元。

碧桂園在報告中強調，2025年的外部政策環境持續轉好，也將繼續圍繞「保交房」、「穩資債」、「保經營」的戰略工作。其中第一要務是「保交房」，截至2024年底，累計完成交付房屋逾38萬戶，加上2022年的近70萬戶、2023年超過60萬戶，3年內累計交付房屋約170萬戶。今年約需交付21萬戶。

報導說，碧桂園集團董事會主席楊惠妍在2025年度工作會議上明確表示，2025年上半年工作以保交房為主，下半年以保交房和保主體並重，為2026年進入正常經營狀態做好準備。

碧桂園 房地產

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