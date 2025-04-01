我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

中國3月製造業PMI 攀近一年高點

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國3月製造業PMI為50.5近一年高點。（新華社）
中國3月製造業PMI為50.5近一年高點。（新華社）

中國國家統計局3月31日公布，3月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.5，比2月上升0.3，為近一年高點。路透指出，外國買家為應對美國進一步的貿易限制而「提前購買」，新訂單推動製造業產量成長。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月因春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.5、50.8和51.4，比2月上升0.3、0.4和0.3。三大指數均在擴張區間繼續上行，顯示中國經濟總體保持擴張。

趙慶河指出，中國製造業PMI已連續兩個月擴張，3月數據顯示產需兩端擴張加快。其中，生產指數和新訂單指數分別為52.6和51.8，比2月上升0.1和0.7，擴張有所加快。

凱投宏觀分析，官方PMI數據表明，基礎設施支出再次增加，而且面對美國關稅，出口迄今仍保持著韌性，但他補充指出，調查結果仍顯示，由於服務業疲軟，第1季GDP成長將放緩。

經濟學人智庫高級經濟學家許天辰表示，他非常擔心產出價格，儘管新訂單增加，但產出價格卻下跌。主因近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8和47.9，比2月下降1.0和0.6，製造業市場價格總體水平有所下降。

從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0以上較高景氣區間，相關行業產需加快釋放。

另外，3月中國非製造業商務活動指數為50.8，比2月上升0.4，非製造業擴張步伐有所加快。趙慶河表示，從行業看，3月水上運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間。

3月中國建築業施工進度也加快。趙慶河指出，受氣候轉暖，各地建設項目加快推進等因素影響，建築業商務活動指數繼續回升，為53.4，比2月上升0.7。從市場預期看，業務活動預期指數為55.3，升至較高景氣區間，反映建築業企業對近期市場發展信心有所增強。

春節 郵政 關稅

上一則

川普關稅恐推高AI資料中心成本3%至5% 這些將受影響

下一則

目標超越台積電 Intel陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普

延伸閱讀

中國製造業PMI3月指數升至50.5 攀一年高點

中國製造業PMI3月指數升至50.5 攀一年高點
美元上漲 美國景氣改善加上關稅有轉圜希望

美元上漲 美國景氣改善加上關稅有轉圜希望
3月商業活動回暖 美企憂關稅、政府大幅削減開支加劇

3月商業活動回暖 美企憂關稅、政府大幅削減開支加劇
美商業活動好轉 3月PMI優於預期 歐元區、日本好壞互見

美商業活動好轉 3月PMI優於預期 歐元區、日本好壞互見

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事