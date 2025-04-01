中國3月製造業PMI 攀近一年高點

中國3月製造業PMI為50.5近一年高點。（新華社）

中國國家統計局3月31日公布，3月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.5，比2月上升0.3，為近一年高點。路透指出，外國買家為應對美國進一步的貿易限制而「提前購買」，新訂單推動製造業產量成長。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月因春節 因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.5、50.8和51.4，比2月上升0.3、0.4和0.3。三大指數均在擴張區間繼續上行，顯示中國經濟總體保持擴張。

趙慶河指出，中國製造業PMI已連續兩個月擴張，3月數據顯示產需兩端擴張加快。其中，生產指數和新訂單指數分別為52.6和51.8，比2月上升0.1和0.7，擴張有所加快。

凱投宏觀分析，官方PMI數據表明，基礎設施支出再次增加，而且面對美國關稅 ，出口迄今仍保持著韌性，但他補充指出，調查結果仍顯示，由於服務業疲軟，第1季GDP成長將放緩。

經濟學人智庫高級經濟學家許天辰表示，他非常擔心產出價格，儘管新訂單增加，但產出價格卻下跌。主因近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8和47.9，比2月下降1.0和0.6，製造業市場價格總體水平有所下降。

從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0以上較高景氣區間，相關行業產需加快釋放。

另外，3月中國非製造業商務活動指數為50.8，比2月上升0.4，非製造業擴張步伐有所加快。趙慶河表示，從行業看，3月水上運輸、航空運輸、郵政 、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間。

3月中國建築業施工進度也加快。趙慶河指出，受氣候轉暖，各地建設項目加快推進等因素影響，建築業商務活動指數繼續回升，為53.4，比2月上升0.7。從市場預期看，業務活動預期指數為55.3，升至較高景氣區間，反映建築業企業對近期市場發展信心有所增強。