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中國四大銀行募資 財政部認購人民幣5000億

記者黃雅慧／綜合報導
建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行公告顯示，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。（中新社資料照片）
建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行公告顯示，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。（中新社資料照片）

中國建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四家國有銀行30日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本，四家銀行合計募資5200億元（人民幣，下同，約716億美元），其中，中國財政部就認購5000億元。將有助於提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，服務實體經濟發展。

四家銀行的募資總額分別為不超過1050億元、1650億元、1200億元、1300億元，其中，建行、中行發行認購對象均僅為中國財政部；交行的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲銀行的發行對象為財政部、中國移動及中國船舶，三家發行對象的認購金額分別為1175.8億元、78.5億元、45.7億元。總計規模共5200億元，其中財政部就認購5000億元。

今年兩會期間發布的中國政府工作報告就提到，擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。對於這一注資規模體量，今年全國兩會期間，國家金融監管總局局長李雲澤在回答媒體提問時表示：「會分步實施。」

中國官方去年9月24日首次提及對六家大型商業銀行增加核心一級資本；去年10月12日，中國財政部部長藍佛安表示，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好服務實體經濟發展。

核心一級資本主要是由實收資本或普通股、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤、累計其他綜合收益、少數股東資本可計入部分構成。

財政部 全國兩會 國債

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