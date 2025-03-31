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中國六家國有銀行財報佳 分紅上看人民幣4200億

記者林宸誼／綜合報導

中國六家國有銀行（工農中建交郵）2024年財報全部披露完畢。整體來看，六大行業績表現穩健、資產總額穩步增長。2024年淨利潤合計1.4兆元（人民幣，下同，約1927億美元），加上先前派發的中期分紅，總分紅金額預計4200億元，創下歷史次高紀錄。

中國基金報報導，工商銀行營收7861億元，年減2.5%；淨利潤3658億元，年增0.5%。建設銀行營收7501億元，年減2.5%；淨利潤3355億元，年增0.8%。

農業銀行營收7114億元，年增2.3%；淨利潤2820億元，年增4.7%。中國銀行營收6328億元，年增1.3%；淨利潤2378億元，年增2.5%。

郵儲銀行營收3487億元，年增1.8%；淨利潤864億元，年增0.2%。交通銀行營收2602億元，年增0.8%；淨利潤935億元，年增0.9%。

財報發布的同時，六大行均公布分紅計畫。綜合來看，擬分紅金額合計2158億元，加上已派發的中期分紅金額，總分紅額約4200億元。

證券日報、21世紀經濟報導，平安證券分析師許淼認為，銀行類股股息價值吸引力相對以10年期國債收益率衡量的無風險利率的溢價水準而言，仍處於歷史高位，且仍在繼續走高。

興業證券研究報告指出，先前境內上市銀行的分紅頻率多為每年一次，上市銀行陸續新增中期分紅方案、將分紅頻率提升至一年兩次，是積極回應中國官方的新「國九條」對於加強分紅的要求。

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