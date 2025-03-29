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年休150多天 中國這家超市店長月薪7.8萬人民幣 以員工福利聞名

記者林宸誼／即時報導
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被稱為中國「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名的「胖東來」創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別2025年月平均到手工資達到人民幣7.8萬元。（取材自胖東來官網）
被稱為中國「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名的「胖東來」創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別2025年月平均到手工資達到人民幣7.8萬元。（取材自胖東來官網）

被稱為中國「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名的「胖東來」創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別2024年月平均到手工資為人民幣4.4萬元，2025年月平均到手工資達到人民幣7.8萬元（1.07萬美元）。

不但工資高，于東來給員工的休息時間也是非常的多。于東來之前表示，按照現在的每天8個小時，每周40個小時的工作時間去算，其實現在每年休假已經達到150多天了。

快科技報導，于東來在2025中國超市周上公開透露，2025年1到2月，在交完社保以後，胖東來員工工資是人民幣9,886元。

根據現場播放的簡報顯示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別為人民幣4.4萬元，2025年月平均到手工資達到人民幣7.8萬元。

于東來之前表示，「胖東來上班時間從8個小時到7個小時，如果按照現在的每天8個小時，每周40個小時的工作時間去算，其實現在每年休假已經達到150多天了，而且部分管理人員是一周雙休，這樣休假可能達到將近180天了。」

之所以提供這麼多的休假，于東來認為，可以讓員工上班專注上班，下班享受自由的休閒時光，大大提升生活品質。

每日經濟新聞報導，于東來指出，今年胖東來3個月賣了人民幣62個億，今年銷售額儘量控制在人民幣200億以內，就是人民幣10億的利潤，怎麼花？花不完，就讓這些資本去建更多的店。

于東來曾於1月8日在社交平台發文稱，2024年胖東來集團整體銷售近人民幣170億元，稅收人民幣6億多元、利潤人民幣8億多元，其中提到員工平均月收入人民幣9,000多元。

去年12月13日，于東來在社交平台發文稱，胖東來未來幾年要追求實現的目標是每周工作時間36小時以內，星期六閉店休息，讓員工與家人一起享受周末的美好時光；每年40至60天的休假，員工最低月到手純收入保持在人民幣8,000元以上。

藍鯨新聞報導，于東來28日與聯商網董事長龐小偉對話時，談及「調改」與超市行業現狀。于東來稱，超市行業面臨困難需要重新梳理，把不好的產品下架，同時要優化員工的體驗。

此外于東來表示，山姆工資太低了，要增長，如果不漲工資將來還是不好，「我們做企業首先是要讓我們的員工幸福，我們才是最好的企業家。」

于東來還提到：「如果我們不能保證讓員工拿到最起碼人民幣4,000元以上的收入，是交完社保以後的，自己的企業還是關了，也不要在這擾亂這個市場。如果你能讓員工拿到人民幣4,000元以上的收入，而且還不賠錢，那你就優化商品，逐步的讓自己往更加健康的方向去做。」

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