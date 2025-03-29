我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛民團集會抗議公園建賭場 不滿加劇經濟不平等

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大摩與ING認為，台積電赴美投資，有助於減緩台灣面臨的關稅壓力。（路透）
大摩與ING認為，台積電赴美投資，有助於減緩台灣面臨的關稅壓力。（路透）

摩根士丹利（大摩）與荷蘭國際集團（ING）評估，在晶圓代工龍頭台積電承諾重金投資美國後，有助於台灣躲過4月2日上路對等關稅的最嚴重衝擊。

台積電3月宣布，對美國的投資金額將加碼至1,650億美元。根據大摩與ING各自出具的報告，此舉有望軟化美國總統川普對台灣的立場。

ING表示，台積電的重磅投資案，可望為台灣贏得足夠的善意，使美國的對台關稅不會那麼嚴苛，甚至躲過關稅。ING說，川普團隊時常宣稱，這項投資案代表關稅已見效。

大摩科技產業分析師詹家鴻也認為，台積電的投資舉措，可望減緩投資人對關稅的疑慮。他說，台積電的投資案，有助於台灣避開川普半導體關稅的全面影響。

ING也說，在此同時，美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，提高台灣晶片被豁免的可能性。

不過，台灣仍遭川普政府列入對美享受鉅額貿易順差的「骯髒15國」，成為對等關稅的鎖定對象。

穆迪分析公司副董事、資深經濟學家安格利克表示，台積電的投資承諾，或許有助於台灣減緩在貿易限制上所承受的政治壓力，但不代表台灣得以倖免，「從最新的汽車關稅來看，無論在美國設廠與否，所有外國廠商都會受影響」。

關稅 台積電 川普

上一則

美股因「停滯性通膨」疑慮重挫 若關稅明朗有望出現轉機

下一則

OpenAI新籌資可望獲400億元 但對方開出「1重要條件」

延伸閱讀

川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億

川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億
普亭：川普是認真想奪格陵蘭 願與西方合作投資北極

普亭：川普是認真想奪格陵蘭 願與西方合作投資北極
因言入罪 川普驅逐移民被轟不合法

因言入罪 川普驅逐移民被轟不合法
川普、卡尼首通話 4月檢討美加新關係

川普、卡尼首通話 4月檢討美加新關係

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊
AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘

AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘