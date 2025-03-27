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中國今年GDP增幅 多家投行樂觀上調

記者陳湘瑾／綜合報導
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多家全球金融機構對今年中國經濟前景看法變得更加樂觀，理由是在中國政府刺激措施推動下，經濟復甦優於預期。

華爾街日報報導，滙豐、澳新銀行和花旗的經濟學家在過去一個月紛紛上調對中國GDP增幅的預測，分別從先前預計的4.5%、4.3%和4.2%，上調至4.8%、4.8%和4.7%，更接近中國政府為今年設定的5%左右的增長目標。

摩根史坦利、西班牙對外銀行和野村的經濟學家相較起來沒有那麼樂觀，但同樣上調預期。這三家投行目前預計2025年度中國經濟將增長4.5%，先前預期分別為增長4.0%、4.1%和4.0%。

滙豐經濟學家在一份報告中表示，中國政府支持增長的決心增強，為提振內需而採取的政策更有力更迫切，加上經濟活動數據優於預期，是他們對中國經濟增長更加樂觀的主要原因；高盛分析師則指出，多數投資者認為中國AI領域正在發生的事情將扭轉大局，他們對私營部門監管壓力的緩解也表示歡迎。

不過經濟學家也表示，中國經濟仍面臨其他下行風險，目前尚不清楚中國政府宣布的刺激措施能否推動陷入困境的房地產市場實現實質性的、可持續的反彈。此外，人們仍然懷疑在通縮壓力持續不散、信心低迷以及勞動力市場面臨困境的情況下，更大的財政支持能否說服謹慎的家庭放心花錢。

華爾街 高盛 摩根史坦利

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