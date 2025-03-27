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中國房市回溫 一線城買房量能衝 北京、上海單日交易金額寫新紀錄

記者林茂仁、陳湘瑾／綜合報導
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中國房市顯現回溫跡象，北京、上海等一線城市出現單日成交金額新高紀錄。（中新社資料照片）
中國房市顯現回溫跡象，北京、上海等一線城市出現單日成交金額新高紀錄。（中新社資料照片）

中國房市顯現回溫跡象，北京、上海等一線城市出現單日成交金額新高紀錄，省會城市浙江杭州甚至出現要搖號（意指抽籤）才能買房的熱賣情況。

中國多地近期也推出新一輪房市政策，包括提高公積金貸款額度、降首付比率等，部分地區則推出「購房冷靜期」等創新性政策。分析指出，市場信心正逐步回暖。

證券日報報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，中國當前住房消費正經歷從有沒有到好不好的升級轉型，多個重點城市優質建案的銷售情況，既反映出改善性需求的持續釋放，也印證市場對優質資產的強烈信心，這類項目的示範效應，對穩定市場預期、引導業者建設「好房子」具有重要意義。

北京海淀區兩大高端建案引發市場關注，由華潤置地公司和越秀地產限公司聯合開發的和樾望雲建案在3月21日開盤即創造人民幣85億元銷售額；相鄰的和樾玉鳴由綠城中國控股公司和越秀地產聯合開發，項目同日開盤，出現人民幣67億元銷售額，兩建案單日合計銷售額高達人民幣152億元（約20.9億美元），創下北京同期市場新高。

此前一周，同處北京海淀區永豐南一帶的頤海澐頌項目開盤半小時便完成606套銷售，實現人民幣72.5億元（約9.9億美元）銷售額。

長三角房市同樣表現亮眼。3月22日，馬來西亞開發商嘉里建設在上海最大投資項目上市販售，銷售金額達人民幣92.3億元（約12.7億美元），刷新上海新房市場2025年單日銷售金額最高記錄。

在杭州，綠城玉瀾月華也頗受市場關注，該項目26日開盤，共152套房源，吸引1,224組購房家庭搖號「選房」，登記人數和房源比例大於十比一。

據中國證券報統計，中國各地今年推出住房公積金相關政策已超過50條，像是深圳市調整公積金貸款最高額度，個人申請最高額度從人民幣50萬元（約6.8萬美元）提高至60萬元（約8.2萬美元）；桂林市將購買保障性住房申請住房公積金貸款的最低首付比率由20%調整為15%，進一步降低購房門檻。

天風證券研報指出，中國房企目前以去庫存為主，新開工意願不強，現金流壓力有一定程度緩解。看好重點城市區域市場的量價回升。58安居客研究院院長張波分析，中國房地產市場目前正處於政策持續發力、市場信心逐步修復的關鍵時期。

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