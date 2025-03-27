我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

美中AI模型爭霸 台產業鏈鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

編譯簡國帆、記者林薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAIGoogle同步發表升級版AI模型，OpenAI推出GPT-4o系統升級版影像生成模型，Google則發表號稱「地表最強」、具推理能力的AI模型Gemini 2.5，DeepSeek也悄悄釋出V3大語言模型更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。

法人看好，各家科技大廠AI模型持續進化比拚，也將催動AI伺服器需求節節升溫，OpenAI及Google主要協力伺服器代工廠鴻海、廣達、緯穎可望同步大啖商機。

OpenAI在25日舉行的實況串流活動上宣布，正式推出基於GPT-4o模型的原生圖像生成功能，模型直接從文本提示生成圖像，不再調用獨立DALL-E文生圖模型，ChatGPT的圖像生成功能迎來歷史性升級，而GPT-4o模型的進步，背後最大功臣是一群標記模型訓練數據的人類訓練員。

Google AI模型也於25日迎來重大升級，發表新一代Gemini 2.5模型，具有100萬個符元（token）的上下文長度，並計劃支援至200萬個符元。

Google宣稱Gemini 2.5在多項測試中擊敗OpenAI o3-mini、DeepSeek R1等模型，新系列中所有模型都屬於具思考能力的模型，回應之前可先行推理，能處理更複雜的問題，並支援更強大、更具備情境意識的AI代理。

OpenAI與Google爭相推出最新AI模型之際，美中AI大戰持續升溫，中國AI新創公司DeepSeek也釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱較上個版本「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還有更強中文寫作能力和搜尋能力。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在城市編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強。

OpenAI目前雲端服務不再由微軟獨家供應，甲骨文、CoreWeave都加入雲端供應行列。

AI OpenAI Google

上一則

中國房市回溫 一線城買房量能衝 北京、上海單日交易金額寫新紀錄

下一則

陸股年初至今表現犀利 外資唱多 高盛預測本輪漲勢將更持久

延伸閱讀

美中AI大戰升溫 OpenAI、DeepSeek同日發表精進版模型

美中AI大戰升溫 OpenAI、DeepSeek同日發表精進版模型
用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…
AIT處長谷立言：中文大型語言模型 充斥陸方宣傳

AIT處長谷立言：中文大型語言模型 充斥陸方宣傳
騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」

騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了