美中AI模型爭霸 台產業鏈鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

AI 大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI 與Google 同步發表升級版AI模型，OpenAI推出GPT-4o系統升級版影像生成模型，Google則發表號稱「地表最強」、具推理能力的AI模型Gemini 2.5，DeepSeek也悄悄釋出V3大語言模型更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。

法人看好，各家科技大廠AI模型持續進化比拚，也將催動AI伺服器需求節節升溫，OpenAI及Google主要協力伺服器代工廠鴻海、廣達、緯穎可望同步大啖商機。

OpenAI在25日舉行的實況串流活動上宣布，正式推出基於GPT-4o模型的原生圖像生成功能，模型直接從文本提示生成圖像，不再調用獨立DALL-E文生圖模型，ChatGPT的圖像生成功能迎來歷史性升級，而GPT-4o模型的進步，背後最大功臣是一群標記模型訓練數據的人類訓練員。

Google AI模型也於25日迎來重大升級，發表新一代Gemini 2.5模型，具有100萬個符元（token）的上下文長度，並計劃支援至200萬個符元。

Google宣稱Gemini 2.5在多項測試中擊敗OpenAI o3-mini、DeepSeek R1等模型，新系列中所有模型都屬於具思考能力的模型，回應之前可先行推理，能處理更複雜的問題，並支援更強大、更具備情境意識的AI代理。

OpenAI與Google爭相推出最新AI模型之際，美中AI大戰持續升溫，中國AI新創公司DeepSeek也釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱較上個版本「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還有更強中文寫作能力和搜尋能力。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在城市編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強。

OpenAI目前雲端服務不再由微軟獨家供應，甲骨文、CoreWeave都加入雲端供應行列。