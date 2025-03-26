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MIT教授：中國收入沒增長 經濟困境主因

記者潘維庭／綜合報導
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麻省理工大學史隆管理學院教授黃亞生表示，中國經濟現在出現嚴重的困難，是因沒有創造全體社會的收入增長、增加消費。圖為3月的北京降雪，外賣員冒雪配送。（中新社）
麻省理工大學史隆管理學院教授黃亞生表示，中國經濟現在出現嚴重的困難，是因沒有創造全體社會的收入增長、增加消費。圖為3月的北京降雪，外賣員冒雪配送。（中新社）

美國麻省理工大學（MIT）史隆管理學院教授黃亞生，近日接受媒體訪問時表示，中國經濟現在出現嚴重的困難，顯然不是因為沒有繼續創新，而是沒有創造全體社會的收入增長、增加消費。

長期研究中國經濟的黃亞生接受星媒「聯合早報」訪問表示，中國經濟整體現在出現嚴重困難，比如消費不足和就業困難。

另外一個嚴重的問題是，中國綜合生產力出現相當程度的下滑。

黃亞生指，雖然經濟增長要靠技術推動，但總體上經濟增長要靠全體社會的收入增長、增加消費，「中國經濟在這一方面，可以說是非常不成功的。」

至於中國產品「價廉物美」，外賣等服務無微不至，他認為這是優勢也是劣勢，因為背後是快遞員極大的付出，他指如果經濟體制若僅是強調低成本而沒有增加收入，「絕對是一種畸形的發展」，「如果有人說中國有低成本的優勢，那中國也就有低收入的劣勢。」

他指，中國提振內部消費是漫長的過程，外部消費在很大程度上取決於政策而非市場。

他也提醒，如果算人均GDP，中國是美國的大約15%；算人均居民家庭收入，中國只相當於美國的8%，「這種情形下中國如果挑戰美國，靠什麼？」，他對比，原始的民族主義者非常會做乘法，人口乘以人均GDP得出一個很大的數；「理智的民族主義者在考慮中國的發展時是做除法。民族主義本身沒有錯，但是應該考慮的是人民的生活水平。」

低收入 MIT

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