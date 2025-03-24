騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」

騰訊衝著DeepSeek而來，宣布推出「混元T1」正式版。(路透資料照片)

騰訊宣布推出自研深度思考模型「混元T1」正式版，並同步在騰訊雲官網上線。輸入價格為每百萬tokens人民幣1元，輸出價格為每百萬tokens人民幣4元。輸入價格與行業差距不大，但輸出價格為DeepSeek -R1標準時段的四分之一，顯然衝著DeepSeek而來。

每日經濟新聞報導，該模型以騰訊於3月初發布的「混元Turbo S」為基礎打造，是一款能秒回、吐字快、擅長超長文處理的強推理模型。

在體現推理模型基礎能力的常見指標方面，例如大語言模型評估增強資料集MMLU-PRO中，混元T1取得87.2分，僅次於OpenAI o1。在CEval、AIME、Zebra Logic等中英文知識及競賽級數學、邏輯推理的公開基準測試中，混元T1的成績也達到業界領先推理模型的水準。

透過大規模強化學習並結合專項優化，混元T1正式版進一步提升了推理能力。與先前已上線騰訊元寶的「混元T1-preview」模型相比，綜合效果明顯提升。

混元T1正式版沿用混元Turbo S的創新架構，採用Hybrid-Mamba-Transformer融合模式。這是工業界首次將混合Mamba架構無損應用於超大型推理模型。

今年以來，騰訊混元大模型持續快速反覆運算，AI似乎已成為騰訊內部最大的驅動力。騰訊推出深度思考模型T1 Preview和快思考模型Turbo S，並已廣泛應用於騰訊元寶、ima、騰訊文檔、微信 讀書、搜狗輸入法、QQ流覽器等多款內部產品。騰訊混元積極擁抱開源，開源模型全面覆蓋文本、圖像、影片和3D生成等多個模態。

業內認為，這一戰略選擇的背後，一方面基於騰訊長期以來堅持技術普惠的理念，另一方面也得益於騰訊在用戶與產業多端的場景與生態優勢，為AI技術的落地提供了廣闊空間。