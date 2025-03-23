我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

副總統范斯夫人烏莎 本周將訪格陵蘭

和大助特斯拉機器人上火星 首家獲正式邀請台廠

記者宋健生、邱馨儀／台中、台北即時報導
和大集團獲特斯拉邀請，加入人形機器人關節關鍵零組件「行星減速機」供應鏈。圖為和大的行星減速機部分齒輪產品。（記者宋健生／攝影）
和大集團獲特斯拉邀請，加入人形機器人關節關鍵零組件「行星減速機」供應鏈。圖為和大的行星減速機部分齒輪產品。（記者宋健生／攝影）

特斯拉人形機器人Optimus將登火星，台鏈助攻。和大集團透露，近期接獲特斯拉邀請，將為Optimus打造登火星的關鍵零組件「行星減速機」，近期可望獲得認證、最快年底出貨，這也是台廠首度獲證實加入特斯拉人形機器人聯盟。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日宣布，Starship計畫預計明年底啟程前往火星，並搭載特斯拉（Tesla）開發的人形機器人Optimus。和大作為Optimus「關節」的台鏈獨家供應商，將助馬斯克圓夢。

馬斯克稍早表示，特斯拉計畫於今年生產數千台人形機器人Optimus，若一切順利，2026年產量將增加十倍，目標是生產5萬至10萬台人形機器人，根據特斯拉的計畫，Optimus的年產量將在三年內達到50萬台。和大表示，初期「行星減速機」（機器人關節）供應沒問題，也將隨特斯拉的計畫持續擴充產能。

大摩近期推出第一篇〈人形機器人百強報告〉，台灣僅有和大、台積電、鴻海、上銀四家上榜，此次和大搶入Optimus供應鏈，印證和大作為全球人形機器人供應商的關鍵地位。

目前特斯拉Optimus的零組件供應商幾乎都是中國廠商，但美國排除紅鏈的政策下，特斯拉也開始積極尋求其他供應商來降低風險，台廠的主要供應商首家就是和大。

和大集團董事長沈國榮表示，以特斯拉人形機器人為例，每台約需40組行星減速機，對此，和大已規劃中科廠及嘉義大埔美廠，作為行星減速機的生產基地，初期每年可滿足5萬至10萬台人形機器人的需求。

隨著和大躋身特斯拉人形機器人供應鏈，和大集團等於同時掌握行星減速機與諧波減速機兩大關鍵零組件的生產能力。沈國榮說，這兩大關鍵零組件約占人形機器人的55%生產成本，其中行星減速機約占人形機器人的35%至40%成本，關鍵地位極其重要。

和大集團搶攻人形機器人
和大集團搶攻人形機器人

特斯拉 人形機器人 馬斯克

上一則

小米汽車挖角BMW高管 推動在歐洲建立電動車研發中心

延伸閱讀

中國生意變把柄？馬斯克的美國國安角色複雜化

中國生意變把柄？馬斯克的美國國安角色複雜化
特斯拉網約車執照 加州批准 但不得用自駕車

特斯拉網約車執照 加州批准 但不得用自駕車
馬斯克利益衝突 白宮：相信世界首富會自行迴避

馬斯克利益衝突 白宮：相信世界首富會自行迴避
中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42

超人氣

更多 >
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山