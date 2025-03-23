和大助特斯拉機器人上火星 首家獲正式邀請台廠

和大集團獲特斯拉邀請，加入人形機器人關節關鍵零組件「行星減速機」供應鏈。圖為和大的行星減速機部分齒輪產品。（記者宋健生／攝影）

特斯拉人形機器人 Optimus將登火星，台鏈助攻。和大集團透露，近期接獲特斯拉邀請，將為Optimus打造登火星的關鍵零組件「行星減速機」，近期可望獲得認證、最快年底出貨，這也是台廠首度獲證實加入特斯拉人形機器人聯盟。

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）近日宣布，Starship計畫預計明年底啟程前往火星，並搭載特斯拉（Tesla）開發的人形機器人Optimus。和大作為Optimus「關節」的台鏈獨家供應商，將助馬斯克圓夢。

馬斯克稍早表示，特斯拉計畫於今年生產數千台人形機器人Optimus，若一切順利，2026年產量將增加十倍，目標是生產5萬至10萬台人形機器人，根據特斯拉的計畫，Optimus的年產量將在三年內達到50萬台。和大表示，初期「行星減速機」（機器人關節）供應沒問題，也將隨特斯拉的計畫持續擴充產能。

大摩近期推出第一篇〈人形機器人百強報告〉，台灣僅有和大、台積電、鴻海、上銀四家上榜，此次和大搶入Optimus供應鏈，印證和大作為全球人形機器人供應商的關鍵地位。

目前特斯拉Optimus的零組件供應商幾乎都是中國廠商，但美國排除紅鏈的政策下，特斯拉也開始積極尋求其他供應商來降低風險，台廠的主要供應商首家就是和大。

和大集團董事長沈國榮表示，以特斯拉人形機器人為例，每台約需40組行星減速機，對此，和大已規劃中科廠及嘉義大埔美廠，作為行星減速機的生產基地，初期每年可滿足5萬至10萬台人形機器人的需求。