我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普特使：澤倫斯基大致認了烏克蘭無法加入北約

專訪／百歲王鼎鈞：寫作是一種癢 一種癮 一種秘密的甘甜

DeepSeek掀熱潮 中國AI神話恐迅速崩塌？法學者揭「公司不透明」

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國學者近日撰文表示，DeepSeek的「成功」背後，首先是非常嫻熟的宣傳操作。（路透）
法國學者近日撰文表示，DeepSeek的「成功」背後，首先是非常嫻熟的宣傳操作。（路透）

中國AI公司DeepSeek在今年初橫空出世，以其高性能、低成本的特性打響名號。法國學者近日撰文表示，DeepSeek的「成功」背後，首先是非常嫻熟的宣傳操作，西方媒體推崇、北京方面大加讚揚的中國人工智慧（AI）神話，很可能會像它橫空出世一樣迅速崩塌。

法廣報導，布魯塞爾自由大學佩雷爾曼（Perelman）法律哲學中心研究員、亞洲中心智庫成員馮鳳閣（Isabelle Feng）近日以〈以DeepSeek為代表的中國人工智能的低能耗、低成本的神話，可能很快就會破滅〉一文投書法國《世界報》（Le Monde）論壇欄目。

作者表示，從時間點來看，DeepSeek的討論度大約是在今年春節逐漸升高，作為「中國製造2025」計畫的收官之年，雖然機器人、電動汽車、無人機等大多數設定的目標都已實現，但人工智慧領域無疑仍由美國主導。

而文章引述美國研究網站SemiAnalysis的報導指出，DeepSeek發行人梁文峰不惜花費巨資來開發模型，投入的成本恐怕遠不是DeepSeek公布的550萬美元。此外，梁文峰的公司管理非常不透明，其公司的所有權結構就像是俄羅斯娃娃。

馮鳳閣提到，西方媒體對DeepSeek大加讚賞，但報導中引用的成本費用，都是無法核實的數字；而分析人士對DeepSeek在下載排行榜上的迅速上升表示讚賞，卻忘記14億中國人是不能夠下載ChatGPT、Llama、Gemini等任何相似的外國應用程序。

文章指出，「西方媒體通常被中國當局說成是反華謊言的製造者，現在卻突然受到中國極權政權的青睞，說這是可靠的消息來源，北京在這場宣傳戰中輕鬆獲勝了。」

文章最後表示，DeepSeek的橫空出世讓外國投資者重新對中國產生興趣，但中國房地產崩盤、人口問題、通貨緊縮、失業以及中美關稅戰等多重危機，似乎仍處於困境中。

DeepSeek 人工智慧 AI

上一則

大摩：美股上半年難再創高 震盪劇烈至少持續到下半年

延伸閱讀

中AI激戰 李開復看好DeepSeek 阿里、字節跳動具競爭力

中AI激戰 李開復看好DeepSeek 阿里、字節跳動具競爭力
中稀土主導地位 中科院：15年後崩塌 市占暴跌至23%

中稀土主導地位 中科院：15年後崩塌 市占暴跌至23%
港官媒4度發文：巴拿馬2港口停止交割 切勿因小失大

港官媒4度發文：巴拿馬2港口停止交割 切勿因小失大
中國AI激戰「最終僅三家站穩」李開復最看好它

中國AI激戰「最終僅三家站穩」李開復最看好它

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍