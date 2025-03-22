AZ在北京投資25億美元 建第六個全球戰略研發中心

製藥大廠阿斯特捷利康21日宣布25億美元投資計劃，將在北京建立第六個全球戰略研發中心，並達成多項研發與生產合作。(路透)

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）21日宣布25億美元投資計劃，將在北京建立第六個全球戰略研發中心，並達成多項研發與生產合作。阿斯利康預計在北京的員工人數將增至1,700人。中國媒體指出，如此量級的在陸投資金額，即便在現金流豐沛的跨國藥企中也屬罕見。

這項未來五年投資計劃是與北京市人民政府和北京經濟技術開發區管理委員會戰略合作夥伴關係的一部分，同時還包括與和鉑醫藥、元思生肽、康泰生物三家生物科技企業達成的合作協議，以及近期宣布的1.6億美元的琺博進中國收購協議。

AZ執行長Pascal Soriot表示，這筆25億美元的投資反映了AZ對北京世界級生命科學生態系統的信念、對合作和人才獲取的廣泛機會以及對中國的持續承諾，「我們的第六個戰略研發中心將與北京戰略的尖端生物學和人工智慧科學合作，成為我們為全球患者提供創新藥物的全球重要組織的重要組成部分。」

財新網報導，AZ在2021年已在上海啟用其中國首個全球戰略研發中心，參與全球新藥同步研發和早期研發，通過自主研發與外部合作模式，覆蓋腫瘤 、呼吸、免疫、疫苗 、感染、心血管、腎臟、代謝、罕見病等疾病領域；本次將在北京建立的中國第二個全球戰略研發中心，將以人工智慧和數據科學實驗室為支撐，推動藥物早期研究和臨床開發。

AZ中國區在2024年營收增長11%達64億美元，佔全球收入12%。AZ曾多次公開表態，對中國市場的中長期發展充滿信心，將一如既往地深耕中國市場，並將加大投資。

根據衛報和財新網報導，五名現任和前任AZ員工被中國警方拘留，調查可能與資料隱私和進口無證藥品有關的行為，而前AZ中國總裁王磊因涉嫌非法進口藥品接受中國調查已近半年。AZ披露最新調查進展顯示，2025年1月，公司方面收到深圳海關出具的《移送審查起訴告知書》以及《鑒定意見通知書》，意見書顯示AZ涉嫌偷逃進口稅款，金額達90萬美元。