中國AI激戰「最終僅三家站穩」李開復最看好它

AI專家李開復。（美聯社）

全球知名AI 專家、大模型獨角獸公司零一萬物執行長李開復近日接受彭博專訪表示，中國市場最終可能只有三家能真正站穩腳跟的AI大模型提供商，分別是DeepSeek 、阿里巴巴和字節跳動；他並認為部分原因與美國實施的制裁措施並未奏效有關，反而使DeepSeek受益於限制措施，能以OpenAI 等公司的五分之一甚至十分之一成本完成訓練和推理。

鳳凰網科技報導，李開復在訪談中表示，雖可能出現第四家競爭者，但市場通常只能容納少數幾個贏家，目前他最看好DeepSeek；字節跳動雖不在大多數人視野裡，他依然看好的原因是其在大模型領域已投入大量資源。

中國初創企業DeepSeek今年1月中旬憑藉低成本高效能的AI模型R1在全球科技圈引起巨震，加速了全球AI模型的發展步伐。李開復認為，DeepSeek證明了開源框架的有效性，並鼓勵更多開發者採用這一方法。

報導認為，這一趨勢部分源於美國的制裁，如阻止最先進的輝達（Nvidia）晶片流入中國等，迫使從DeepSeek到月之暗面、從智譜到Minimax以及百度等中國本土模型開發者進行創新。

李開復直言：「我認為，到目前為止，制裁並未奏效」。反而DeepSeek受益於限制措施能以較低成本完成訓練和推理 ；「面對如此強勁的競爭對手，我想（OpenAI首席執行官）奧爾特曼可能已經睡不安穩了」。

李開復並表示，中美兩國的風險投資機構正逐漸減少對基礎模型的投資，轉而更熱中於支持AI基礎設施、應用公司以及面向企業和消費者的應用程序。在中國，地方政府也在加大對AI領域的扶持力度。「AI領域的投資依然熱火朝天，只不過，沒人願意再投基礎模型了」。

李開復並預測在AI戰中，四家美國公司將脫穎而出：xAI、OpenAI、谷歌（Google）和Anthropic。

另外，針對中美AI大模型市場的發展，李開復認為，大型AI預訓練模型的市場正在趨向整合的情況下，開源很明顯的將成為最終贏家，「OpenAI或Anthropic認為可以透過封閉模型占據市場主導地位，但我認為當他們看到開源模型的競爭力時確實感到驚訝，這些開源模型的能力幾乎與他們的閉源模型相當，成本卻低得多」。

他並指出，如果考慮到OpenAI在2024年的營運成本高達70億美元，而DeepSeek可能只需要其2%費用即可運行，「這已經不是『誰的模型好1%』的問題，我認為他們都很不錯，真正的問題是，OpenAI的商業模式是否可持續」。