緩解移美疑慮？台積電高雄2奈米廠 將提前擴產

為了展現愛台灣、投資台灣的決心，市場傳出台積電 高雄廠將提前擴產，預計3月31日大陣仗舉辦2奈米廠擴產暨上梁典禮，邀請政府官員與供應商出席見證。台積電21日證實有此活動，細節將在下周進一步揭曉。

業界指出，台積電日前宣布加碼投資美國1000億美元，引發先進製程外移與投資變更等爭論，此時大動作在台灣舉辦擴產典禮，展現深耕台灣的決心，強調投資台灣腳步不變。行政院長卓榮泰與高雄市長陳其邁 已確定出席上梁儀式，宣示台積電在台灣的擴廠計畫不因赴美投資而受影響。

台積電目前是全球2奈米製程進展最快速的晶圓廠，預定今年下半年將率先在新竹寶山廠和高雄廠同步量產。高雄廠接棒寶山廠區，主要作為後續2奈米擴充，相關設備也提前半年，在去年11月進機，並至少提前一季展開後續的量產擴充的作業。

竹科寶山可擴充四期、四個廠，高雄廠區面積則可達五期、五個廠以上，先前也傳出南科廠區可能動態升級產線、導入2奈米乃至A16等製程，因應客戶群強勁的需求。

台積電董事長魏哲家日前在法說會上說，高速運算（HPC）加速往小晶片（Chiplet）設計，不影響採用2奈米製程，詢問客戶愈來愈多，對2奈米需求比3奈米還高，預計產能也將會更高；最先進的A16需求也很強，特別對AI伺服器應用有很強的吸引力，公司積極準備相關產能應對客戶需求。

台積電2奈米去年在竹科寶山試產，可望於2025年量產，外傳台積電高雄2奈米新廠最快也可望接棒竹科寶山2奈米廠，作為擴充產能。高雄2奈米首座廠在2024年11月舉辦進機祈福典禮，由陳其邁等官員見證，由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，當時2奈米2廠已開始興建。

陳其邁日前出發赴美參加輝達 （NVIDIA）GTC大會前公開受訪談到，高雄市政府環評會已經通過台積電4至5廠環評，台積電也明確表示投資高雄的計畫不變。首座廠預計今年開始營運，第2廠則在明年，3廠已動工，4至5廠則即將動工。

台積電今年1月法說會上提到，2奈米將如期在2025年下半年進入量產，其量產曲線預計與3奈米相似。