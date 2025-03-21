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首個中國產電腦作業系統 華為「鴻蒙電腦」預計5月上市

記者林茂仁／綜合報導
華為鴻蒙電腦敲定5月發表上市。(中新社)
華為鴻蒙電腦敲定5月發表上市。(中新社)

華為20日宣布，鴻蒙電腦將於5月發表上市，這將是中國國產電腦的新里程碑。

鴻蒙電腦將搭載鴻蒙作業系統，這是首個全棧自主可控的中國國產電腦作業系統，從內核到應用全棧自研，它將徹底重構電腦體驗。

事實上，鴻蒙電腦的發表背景是由於美國商務部對華為的許可證到期，導致微軟Windows作業系統對華為的供貨許可將到期，因此華為不得不轉向自主研發的鴻蒙作業系統。鴻蒙PC的推出標誌著華為在硬體和軟體方面的全面自主研發，構建了一個完整的自主可控生態系統。

鴻蒙電腦在設計上融合了Windows的易用性和蘋果OS的簡潔設計，同時強化了與手機、平板、智慧家居設備的互聯功能。其性能穩定，流暢度不輸Windows，尤其在多設備協同方面表現突出。

不過，發展鴻蒙電腦應用，面臨著前所未有的困難，開發者與合作夥伴需要從頭研發，在作業系統內核、程式設計語言、開發框架等關鍵領域摸著石頭過河，而且這種從零開始的研發，開發週期更長，挑戰更為巨大。

鴻蒙電腦生態的打造需要破釜沉舟的勇氣，它要面對這些技術上的重重難關，從底層技術開始突破；要重塑電腦產業的生態格局，在專業軟體領域開闢新天地；更要以開放合作的姿態，吸引開發者匯聚力量，構建全新的國產電腦生態體系。

鴻蒙電腦要通過開源開放的模式，吸引眾多廠商、開發者、生態夥伴共同參與建設，有望形成完整產業鏈協同，最終形成一片生機勃勃的自主可控電腦生態森林。

鴻蒙電腦還將通過打造面向未來的全球作業系統，打破傳統電腦與移動設備之間的壁壘。屆時，用戶將感受到軟硬芯雲垂直整合的流暢體驗、自主可控的安全體驗，還有充滿智慧的小藝智慧體驗等。據了解，鴻蒙電腦已經能夠滿足大多數個人辦公場景的需求，使用體驗十分絲滑流暢。

值得一提的是，鴻蒙電腦是鴻蒙世界不可或缺的重要拼圖。從鴻蒙手機到鴻蒙平板，華為以用戶體驗為核心，致力於構建全場景互聯的生態體驗。

華為 商務部 微軟

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