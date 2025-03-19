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寧德時代偕蔚來 建全球乘用車最大換電網

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國動力電池一哥寧德時代與電動車品牌蔚來簽署戰略合作協定，雙方將打造全球規模最大的乘用車換電服務網絡。寧德時代並正在推進對蔚來能源不超過人民幣25億元（約3.4億美元）的戰略投資，進一步鞏固雙方合作關係。

據協議，寧德時代將支持蔚來換電網絡的發展，蔚來旗下第三品牌Firefly（螢火蟲）後續開發的新車型將適時導入寧德時代巧克力換電標準和網絡。

綜合陸媒報導，蔚來是中國布局充電樁和換電站數量最多的汽車品牌，已累計建成3172座換電站，連通中國超過700個城市，並已與長安、吉利、奇瑞、江汽、廣汽、一汽、路特斯等車企達成換電戰略合作。

寧德時代則是在去年底宣布持續推進換電標準化，其中電池尺寸標準化將使用20號和25號兩種標準換電塊，並且計畫在2025年建成,000座換電站、最終達到全國三萬座換電站的終極目標。

寧德時代執行長曾毓群表示，此次與蔚來的戰略合作是全產業鏈協同創新的里程碑。將以巧克力換電技術為支點，通過「雙網並行」模式打造覆蓋多層次需求的智慧能源網絡，讓每塊電池在全生命週期創造更大價值。

鳳凰網分析，蔚來與寧德時代的換電合作，象徵新能源汽車行業從單一技術競爭邁入生態共建階段；而推動換電標準化，既降低用戶購車門檻，又能提高電池全生命周期價值。

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