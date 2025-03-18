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BMW與華為終端達合作協議 將在中國深度融合鴻蒙生態

記者黃雅慧／綜合報導
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寶馬中國17日宣布與華為終端達成合作協議，為使用華為終端的寶馬用戶開發基於鴻蒙系統的智能應用生態。(新華社資料照片)
寶馬中國17日宣布與華為終端達成合作協議，為使用華為終端的寶馬用戶開發基於鴻蒙系統的智能應用生態。(新華社資料照片)

寶馬中國（BMW）17日宣布與華為終端達成合作協議，為使用華為終端的寶馬用戶開發基於鴻蒙系統的智能應用生態。BMW將在中國深度融合鴻蒙生態，推出包括BMW數字鑰匙、HUAWEI HiCar和MyBMW App在內的數字化服務，開發更多HarmonyOS NEXT多元化智能應用與功能。該舉為BMW在中落地助力，同時華為鴻蒙系統或將收穫高端用戶。

在寶馬集團發布微博不久，華為終端官方微博也轉發該條消息，並表示「讓你的華為手機與寶馬座駕無縫連接，車上暢享終端能力，不止音樂和導航。」

據計畫，基於HarmonyOS NEXT 開發的BMW數字鑰匙功能將於年內上市，用戶通過華為手機即可實現解鎖、鎖定或啟動車輛等功能。此外，深度集成的HUAWEI HiCar將於2026年率先搭載在本土生產BMW新世代車型上。華為鴻蒙生態無縫融入寶馬智能座艙，將實現「人－車－家全場景智慧互聯」的生態融合。

BMW集團大中華區總裁兼首席執行官高翔表示，在中國，近四分之一的MyBMW App用戶使用華為終端設備。通過與鴻蒙生態的深度集成，BMW將為鴻蒙系統用戶全面升級車載應用和智能互聯體驗，提升高頻使用場景下的智能駕趣。他進一步指出，通過與更多中國科技企業的共研共創，BMW以強大的體系化整合能力融合前沿創新科技，全面開啟本土合作2.0時代。

值得注意的是，外資高端車企近期選擇與華為合作。稍早，奧迪也宣佈與華為合作。一汽奧迪宣佈，2025年計畫推出五款全新車型，其中最大亮點是全都將搭載奧迪華為攜手聯合研發的高階智能駕駛輔助系統；上汽奧迪也宣布車款A5L將搭載華為乾崑ADS 3.0，支持高架、高速、城區等場景下的高階智駕功能。隨著上汽奧迪A5L的推出，華為乾崑智駕或將填補與傳統豪華品牌合作的空白。

中國車市目前進入下半場智能化競爭，比亞迪、長安、吉利等傳統車企在2025年開始便先後推出「全民智駕」，大幅增強產品的智能化配置，並將智駕功能門檻大幅下降至10萬人民幣（約1.38萬美元）以內。此外，賓士、奧迪等海外品牌則聯合中國供應商，在2025年推出高階智駕產品。

華為 微博 App

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