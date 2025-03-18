我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

Google攜手聯發科開發AI晶片 明年在台積電生產

編譯林文彬／綜合報導
美媒報導，Google有意攜手聯發科開發下一代TPU。（路透）
美媒報導，Google有意攜手聯發科開發下一代TPU。（路透）

聯發科衝刺AI領域再出擊。美國科技媒體The Information報導，Google準備攜手聯發科開發下一代張量處理單元（TPU），該晶片明年開始在台積電生產，聯發科將分食原本由博通手上供應Google的TPU訂單。

TPU一直是Google在AI競賽的競爭優勢，主因是這類晶片降低該公司對輝達的依賴。研調機構Omdia估計，Google去年花在TPU的資金介於60億至90億美元。

此前，Google在TPU領域主要與博通合作，一旦Google履行與聯發科合作的新計畫，博通可能必須與聯發科分食TPU訂單。受相關消息影響，博通股價17日早盤一度下跌逾4%，隨後跌幅快速收斂。

報導引述台積電和博通知情人士說法指出，聯發科和台積電關係密切，以及每顆晶片向Google收取的費用低於博通，是Google選擇聯發科的原因之一，但這不代表Google已停止與博通合作。

消息人士透露，Google將負責下一代TPU大部分設計工作，聯發科主要處理管理主要處理器與周邊元件通訊的輸入／輸出模組，與博通協助開發核心TPU晶片的合作模式不同。

但從其他角度來看，聯發科角色和博通仍有幾分相似之處。根據知情人士說法，聯發科也將負責品管，以及向台積電下單。

聯發科積極衝刺AI新業務，今年元月在美國消費性電子展（CES）宣布與輝達「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。

輝達執行長黃仁勳當時透露，這台AI超級電腦可運行整個輝達的AI架構，預計5月上市，售價3000美元起。

輝達與聯發科合作的AI超級電腦「Project DIGITS」，搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片。

Google AI 輝達

上一則

寧德時代再進化 開發第二代鈉電池

下一則

BMW與華為終端達合作協議 將在中國深度融合鴻蒙生態

延伸閱讀

黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波

黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波
輝達2025 GTC大會開幕 門票全賣光

輝達2025 GTC大會開幕 門票全賣光
川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞
陳立武傳大幅調整晶片製造和AI戰略 盼率英特爾東山再起

陳立武傳大幅調整晶片製造和AI戰略 盼率英特爾東山再起

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　