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中國動力電池龍頭 寧德時代去年日賺1.39億人民幣

記者林宸誼／綜合報導
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寧德時代2024年淨利潤增長15%，是六年來最慢增速。（路透資料照片）
寧德時代2024年淨利潤增長15%，是六年來最慢增速。（路透資料照片）

中國動力電池龍頭寧德時代公布2024年財報營收人民幣3,620億元，年減9.7%；淨利潤人民幣507億元（約70億美元），年增15%。主因電池價格下跌拖累營收衰退，但高階動力電池及毛利率較高的儲能電池銷量增加，帶動獲利走高。

路透則指出，中國電動車市場的長期價格戰，給這家中國電動車電池巨頭帶來壓力，因此2024年淨利潤增長 15%，是六年來最慢增速。

以此計算，寧德時代去年相當於每天淨賺人民幣1.39億元（1920萬美元），盈利能力超越中國所有車企。

時代財經報導，2024年寧德時代處於「增利不增收」的狀態之中，動力電池、儲能電池、電池材料及回收、電池礦產資源四個業務分支的營收，與前年相比均下滑。其中，僅有儲能電池營收與前年相比下滑為個位數，其餘業務跌幅均超過10%。不過，寧德時代營收下滑，但對利潤的掌控程度卻進一步增加。

寧德時代表示，公司計畫向全體股東每10股派發現金分紅人民幣45.53元，2024年公司現金分紅和股份回購總額合計為人民幣265.8億元，占2024年度合併報表淨利潤52.38%。寧德時代指出，2025年公司及控股子公司擬使用不超過人民幣400億元自有閒置資金進行委託理財。

寧德時代2024年鋰電池銷量475GWh，年增21.79%。其中，動力電池銷量381GWh，年增18.85%；儲能電池銷量93GWh，年增34.32%。寧德時代在財報中指出，行業持續增長是業績驅動的主要因素。

目前寧德時代在全球電池行業已連續多年成為「行業一哥」，根據SNE Research的數據，寧德時代動力電池去年裝車量高達339.3GWh，年增31.7%，全球市占率攀升至37.9%，已連續八年登頂全球榜首。

寧德時代儲能電池的增長速度已高於動力電池，成為重要的業務支柱；同時，毛利率也超過動力電池。

數據顯示，2024年寧德時代動力電池毛利率23.94%，年增5.81個百分點；儲能電池毛利率26.84%，年增8.19個百分點。而電池生產線的產能利用率為76.33%。

另外，寧德時代一直在推動電池以外的發展，並於去年12月推出新的電動車底盤，並擴展到電網。

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