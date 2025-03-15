我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

寧德時代去年獲利 超過中國所有車企總和

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寧德時代14日發布2024年財報，淨利潤為507.45億元人民幣，年增 15.01%。以此簡單計算，寧德時代去年相當於每天淨賺1.38億元人民幣，盈利能力超越中國所有車企。（路透）
寧德時代14日發布2024年財報，淨利潤為507.45億元人民幣，年增 15.01%。以此簡單計算，寧德時代去年相當於每天淨賺1.38億元人民幣，盈利能力超越中國所有車企。（路透）

寧德時代14日發布2024年財報，營收3620.13億元（人民幣，下同，約502.9億美元），年減9.7%；淨利潤為507.45億元，年增15.01%。以此簡單計算，寧德時代去年相當於每天淨賺1.38億元（約1917.05萬美元），盈利能力超越中國所有車企總和。

2024年，寧德時代實現鋰離子電池銷量475GWh，年增21.79%。其中，動力電池系統銷量381GWh，年增18.85%；儲能電池系統銷量93GWh，年增34.32%。

寧德時代還表示，公司計畫向全體股東每10股派發現金分紅45.53元。並且，公司及控股子公司擬使用不超過400億元自有閒置資金，購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好的低風險理財產品。

新能源電池行業競爭日益激烈，國內外企業紛紛擴大產能，價格戰和技術競爭可能導致公司去年盈利能力承壓。研發投入方面，寧德時代研發投入穩步增長，2024年研發費用186.07億元，占營收的5.14%。

去年，寧德時代在全球加速產能擴張，境內加速中州基地、貴陽基地、廈門基地、濟甯基地等建設；海外德國工廠產能逐漸提升，推進匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。

此外，公司計畫發行H股並在香港聯交所上市，以推進全球化戰略布局。

目前寧德時代在全球電池行業已連續多年成為「行業一哥」，根據SNE Research的資料，寧德時代動力電池去年裝車量高達339.3GWh，年增31.7%，全球市占率攀升至37.9%，已連續八年登頂全球榜首。

香港 德國 印尼

上一則

鴻海AI伺服器 拚全球市占率超過5成

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

日賺逾億人民幣 寧德時代獲利超過中國全部車企總和

日賺逾億人民幣 寧德時代獲利超過中國全部車企總和
美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池

美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池
寧德與滴滴合資 要搶新能源車換電市場

寧德與滴滴合資 要搶新能源車換電市場
日賺逾億人民幣 寧德時代2024年營收降淨利增

日賺逾億人民幣 寧德時代2024年營收降淨利增

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

2025-03-07 10:02
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進比特幣等資產。（取材自X @FT__Trading）

《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

2025-03-10 05:11

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯