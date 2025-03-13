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OpenAI推大禮包 台灣產業鏈鴻海、廣達、緯創等喜迎大單

記者林薏茹／綜合報導
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OpenAI功能再進化，11日推出一系列專為AI代理（AI Agents）所設計的開發者工具「大禮包」，助力開發者迎接「AI代理元年」。法人看好，隨著更多開發者與企業加入使用OpenAI相關AI工具，運算需求隨之增加，進一步催動更龐大的伺服器需求。

目前OpenAI雲端服務供應商除微軟，還包括甲骨文，及日前甫簽署119億美元合作協議的AI雲端運算供應商CoreWeave，相關AI伺服器代工協力廠鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達及技嘉等，將喜迎伺服器建置大單。

OpenAI於11日發布一系列AI代理工具，包括一個Responses API，及網路搜尋、檔案搜尋及電腦使用等三個內建工具，以及開源Agents SDK，讓開發者不需要再自行整合多個API或外部供應商。

OpenAI表示，隨著模型能力變得更具「代理」屬性，開發者在打造所需的AI代理時，還是會遇到不少難題，因此推出相關工具，幫開發者打造專用AI代理程式。

OpenAI產品長Kevin Weil表示，2025年將是AI代理爆發的一年，也是ChatGPT和開發者工具從「僅僅回答問題」，升級為「真正能在現實世界裡為你執行任務」的一年。

OpenAI過去雲端服務由微軟雲端平台Azure獨家提供，不過，OpenAI於1月下旬與微軟簽署新協議，微軟不再是其雲端服務獨家供應商。

OpenAI並於1月下旬宣布與軟銀、甲骨文攜手啟動「Stargate」（星際之門）計畫，甲骨文正式加入OpenAI雲端服務供應行列；CoreWeave日前也宣布，與OpenAI簽下價值119億美元的五年合約，將為OpenAI提供AI基礎設施。

從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。至於CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，也將分杯羹。

廣達今年AI伺服器動能持續強勁，今年雲端相關業務營收比重將逾七成，預期全年AI伺服器營收將有三位數成長。

廣達除大舉徵才1,000人，也持續擴大在美投資，搶占AI伺服器先機，光是去年就已在美國市場投資12.3億美元，目前在美國東岸與西岸都有AI伺服器產能。

AI OpenAI 微軟

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